Izvor: ilustracija: PASCAL GUYOT / - / AFP

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić napisala je na Twitteru da je Tužiteljstvo BiH otvorilo predmet vezan za dokumentarni film "Sarajevo safari", odnosno protiv nepoznatih osoba o kojima se govori u filmu.

Tužiteljstvo BiH je obavijestilo Benjamina Karić kako je u ovom predmetu imenovan tužitelj.

“Određen je postupajući tužitelj u Posebnom odjelu za ratne zločine koji će u narednom periodu, zajedno s partnerskim institucijama i agencijama, poduzeti potrebne mjere radi provjera navoda iz prijave. Nakon donošenja odluke o istoj ćete, kao podnositeljica prijave, biti pismeno obaviješteni”, naveli su iz Tužiteljstva BiH.

Podsjetimo, gradonačelnica Sarajeva podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba koje su sijale smrt po glavnom gradu Bosne i Hercegovine i njihovih pomagača, što je zapravo pokazano u dokumentarcu “Sarajevo safari”.

Na moj upit u kojoj fazi se nalazi Krivična prijava koju sam podnijela Tužilaštvu BiH a vezano za dokumentarni film Sarajevo Safari, stigao je odgovor:

“Iako sam sa svojom obitelji provela rat na prvoj liniji u zgradi Loris, ja dosta toga i o toj temi nisam imala priliku čuti ranije. Dokumentarni film “Sarajevo safari” bila je prilika da čujem da su dolazili strani plaćenici i davali novac kako bi u Sarajevu ubijali nedužne civile. To je strašno. To nisu ljudi, to su čudovišta, jedino što sam smatrala ispravnim je podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatih inozemnih osoba koje su dolazile u Sarajevo i protiv pripadnika Vojske RS koji su takvo nešto i omogućili”, rekla je Karić ranije za N1.

Film “Sarajevo safari” slovenaskog redatelja i scenarista Mirana Zupaniča priča je o bogatim strancima koji su plaćali mogućnost da s položaja Vojske Republike Srpske pucaju po civilma u opkoljenom gradu.

“Sarajevo safari” je film koji govori o slabo poznatom fenomenu “lova na ljude”, zapravo, točnije i preciznije o bogatim strancima koji su dolazili na položaje Vojske Republike Srpske u okolici Sarajeva i odatle pucali po gradu, ubijajući civile.

