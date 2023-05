Podijeli :

Na preporuku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem reality program "Zadruga", objavio je vlasnik TV Pink Željko Mitrović.

“Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena Predsjednika Republike, važnija od svake vrste interesa Pinka i mog osobnog interesa”, objavio je Mitrović na Twitteru.

Govoreći o reality programima, Vučić je rekao da je “razgovarao i s vlasnikom Pinka”, prenosi N1 Srbija.

Na preporuku Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, doneo sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem rijaliti program “Zadruga”. Verujem da je jedinstvo Srbije i procena Predsednika Republike, važnija od svake vrste interesa Pinka i mog… pic.twitter.com/D0fDRx8yMz — Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) May 25, 2023

“Zamolio sam ga i rekao mu da jedan dio građana Srbije smatra da reality nije dobra stvar i da ja znam kakav je njegov stav i gledatelja Srbije koji to gledaju, ali to je bila moja molba. Prije nego što sjednemo i razgovaramo o tome. Zamolio sam ga, prije nego što se o tome razgovara u okviru REM-a, da sam razmotri mogućnost da ukidanja – hoće li će ili neće, to ćemo vidjeti”, naveo je Vučić ranije.

