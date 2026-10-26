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MUŠKARCI U CRNOM

VIDEO / "Bježe iz ćacilenda": Pogledajte snimku iz Pionirskog parka koji su objavili studenti

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Nova.rs
|
26. lis. 2026. 07:08
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nova.rs
Vladislav Mitić/Nova.rs

Grupa muškaraca u crnom koja je sinoć prije objave izbornih rezultata došla u Pionirski park, takozvani "ćacilend", brzo nakon što je Vučić proznao poraz snimljenaje kako trčećim korakom napušta prostor parka.

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Na X profilu "ETF blokada" objavljena je snimka na kojoj se vidi kako osobe obučene u crno, koje su ranije sinoć ušle u "ćacilend", trčećim korakom izlaze iz parka.

"Bježe iz ćacilenda", objavljeno je na snimku ETF blokade.

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Teme
beograd izbori u srbiji ćacilend

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