MUŠKARCI U CRNOM
VIDEO / "Bježe iz ćacilenda": Pogledajte snimku iz Pionirskog parka koji su objavili studenti
Grupa muškaraca u crnom koja je sinoć prije objave izbornih rezultata došla u Pionirski park, takozvani "ćacilend", brzo nakon što je Vučić proznao poraz snimljenaje kako trčećim korakom napušta prostor parka.
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Na X profilu "ETF blokada" objavljena je snimka na kojoj se vidi kako osobe obučene u crno, koje su ranije sinoć ušle u "ćacilend", trčećim korakom izlaze iz parka.
"Bježe iz ćacilenda", objavljeno je na snimku ETF blokade.
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