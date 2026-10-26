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NA RUBU INCIDENTA U INFORMERU

VIDEO / Kaos u Vučićevom tabloidu, građani upali u redakciju: "Došle ti ustaše"

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N1 Srbija , N1 Info
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26. lis. 2026. 19:25
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informer
Screenshot: X, N1 Srbija

Skupina građana u ponedjeljak je upala u redakciju srbijanskog tabloida Informer, gdje je došlo do verbalnih sukoba s novinarima i zaposlenicima, a napeta situacija smirivala se nakon dolaska policije.

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Građani su se najprije okupili ispred zgrade, a potom ušli u prostorije redakcije. Podsjetimo, Informer je tabloid blizak Aleksandru Vučiću. Ondje su se međusobno vrijeđali s novinarima, dok su na podu završila i računala. Dio okupljenih odbijao je napustiti prostorije, a činilo se da se broj građana ispred zgrade povećava.

Glavni urednik Informera Dragan Vučićević pozvao je Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, da pokuša smiriti okupljene i pozove ih da se udalje od redakcije.

"Molim vas da ih pozovete da se sklone", rekao je Vučićević, na što mu je Srdanović odgovorio: "Ne čujem Vas", prenosi N1 Srbija.

U redakciji su se u međuvremenu nastavile čuti uvrede upućene Vučićeviću. "Jesmo mi ustaše, mamu ti j****", vikali su okupljeni. Jedan od građana poručio mu je: "Pustio te niz vodu", dok je drugi dobacio: "Došle ti ustaše".

Situacija je prijetila daljnjom eskalacijom, a policija je stigla na mjesto događaja kako bi pokušala uspostaviti red. Redakcija se postupno praznila, no dio okupljenih u početku nije želio napustiti prostorije.

Zaposlenici Informera pozvali su i hitnu pomoć, tvrdeći da je jednoj njihovoj kolegici pozlilo. Prema informacijama N1 Srbije, građani su poslije napustili zgradu televizije i ponovno se nalazili u dvorištu.

Tijek događaja u Srbiji pratite ovdje.

Teme
dragan vučićević informer izbori srbija izbori u srbiji srbija

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