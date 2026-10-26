NA RUBU INCIDENTA U INFORMERU
VIDEO / Kaos u Vučićevom tabloidu, građani upali u redakciju: "Došle ti ustaše"
Skupina građana u ponedjeljak je upala u redakciju srbijanskog tabloida Informer, gdje je došlo do verbalnih sukoba s novinarima i zaposlenicima, a napeta situacija smirivala se nakon dolaska policije.
Oglas
Građani su se najprije okupili ispred zgrade, a potom ušli u prostorije redakcije. Podsjetimo, Informer je tabloid blizak Aleksandru Vučiću. Ondje su se međusobno vrijeđali s novinarima, dok su na podu završila i računala. Dio okupljenih odbijao je napustiti prostorije, a činilo se da se broj građana ispred zgrade povećava.
Glavni urednik Informera Dragan Vučićević pozvao je Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, da pokuša smiriti okupljene i pozove ih da se udalje od redakcije.
"Molim vas da ih pozovete da se sklone", rekao je Vučićević, na što mu je Srdanović odgovorio: "Ne čujem Vas", prenosi N1 Srbija.
Gotovo je Draganeeeee 🔥 https://t.co/d6HnI64gKt— Bora (@BoraKonj) October 26, 2026
A lepo ti je narod pricao https://t.co/xaGWIJqIt3— TamTam (@tamarica9) October 26, 2026
U redakciji su se u međuvremenu nastavile čuti uvrede upućene Vučićeviću. "Jesmo mi ustaše, mamu ti j****", vikali su okupljeni. Jedan od građana poručio mu je: "Pustio te niz vodu", dok je drugi dobacio: "Došle ti ustaše".
Ma je l to dobri narod upao u Informer? https://t.co/Y9Z3rzQxr5— Marijana 🇷🇸 (@MarijanaMM_) October 26, 2026
Ovo Kričak opet poslao balerine da brane Informer? Dosta je bre bilo! https://t.co/vwDRUvw4Vh— Milorad Savic (@MiloradSavic16) October 26, 2026
Situacija je prijetila daljnjom eskalacijom, a policija je stigla na mjesto događaja kako bi pokušala uspostaviti red. Redakcija se postupno praznila, no dio okupljenih u početku nije želio napustiti prostorije.
Zaposlenici Informera pozvali su i hitnu pomoć, tvrdeći da je jednoj njihovoj kolegici pozlilo. Prema informacijama N1 Srbije, građani su poslije napustili zgradu televizije i ponovno se nalazili u dvorištu.
Tijek događaja u Srbiji pratite ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas