VIDEO / Kaos u Vučićevom tabloidu, građani upali u redakciju: "Došle ti ustaše"

Građani su se najprije okupili ispred zgrade, a potom ušli u prostorije redakcije. Podsjetimo, Informer je tabloid blizak Aleksandru Vučiću. Ondje su se međusobno vrijeđali s novinarima, dok su na podu završila i računala. Dio okupljenih odbijao je napustiti prostorije, a činilo se da se broj građana ispred zgrade povećava.