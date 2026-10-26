FOTO, VIDEO / Vučić izgubio, studenti osvojili vlast: "Vučićev SNS se će raspasti"

"Želim da SNS što prije nestane"

Istaknuo je da sebe nikada nije doživljavao kao čovjeka koji mora biti na nekoj funkciji ili na čelu države.

"Ja sam u politiku ušao kada se zbog politike ginulo, a Vučić je ušao u politiku kako bi bio na vlasti, i samo na vlasti. Zato ne znam kako će on ovo preživjeti, ali mislim, poznajući ga, vrlo teško. Želim mu sve najbolje, ali želim i da Srpska napredna stranka što prije nestane", dodao je.

Tadić smatra da će se Srpska napredna stranka postupno razgraditi i podijeliti jer, kako tvrdi, ovisi o kapitalu svojih vlasnika.

"To je stranka u vlasništvu nekolicine ljudi. Kad se oni počnu baviti svojim kapitalom i kada ta logika prevlada, raspast će se i Srpska napredna stranka", zaključio je.