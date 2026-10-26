POLITIČKI PREOKRET U SRBIJI
FOTO, VIDEO / Vučić izgubio, studenti osvojili vlast: "Vučićev SNS se će raspasti"
Nakon 14 godina vladavine Aleksandra Vučića i pobjedom Studentske liste, Srbija ulazi u novu političku fazu. Razvoj događaja pratite na N1 televiziji i našem portalu.
U Srbiji su se održali izvanredni parlamentarni izbori, na kojima su građani birali novi saziv Narodne skupštine. Uz rekordnu izlaznost od 69,1 posto, pobijedila je Studentska lista, a Aleksandar Vučić je odmah oko 21:30 priznao poraz.
Za poraz je okrivio medije i "američku duboku državu". Građani Srbije su njegov odlazak s vlasti na ulicama slavili kasno u noć.
3 Objave
08:30
prije 6 min.
Nižu se čestitke europskih čelnika studentima: "Zvuči li vam to poznato?"
Čelnici Europske unije čestitali su Studentskoj listi pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju u Srbiji i najavili pomoć u provedbi reformi i podršku napretku Srbije prema članstvu u EU-u.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na platformi X su poručili: "Danas su građani Srbije u rekordnom broju izašli kako bi oblikovali budućnost svoje zemlje. Čestitamo 'Studentskoj listi' na pobjedi na parlamentarnim izborima. Spremni smo pružiti podršku reformama u području vladavine prava, slobode medija, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija, te zajednički raditi na napretku Srbije prema budućnosti u Europskoj uniji".
Više pročitajte OVDJE.
08:28
prije 8 min.
Ruski mediji upozoravaju na opasan scenarij, spominju revoluciju...
Vodeći ruski državni mediji i novinske agencije objavu rezultata izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji i priznanje poraza Aleksandra Vučića popratili su tvrdnjama o uplitanju zapadnih obavještajnih službi u politička zbivanja u zemlji.
U njihovim izvješćima prevladavaju optužbe o pokušaju provođenja "obojene revolucije”, upozorenja na moguću destabilizaciju Zapadnog Balkana te pitanja o tome kako će izborni ishod utjecati na buduće energetske i strateške veze Srbije i Rusije.
Više pročitajte OVDJE.
08:25
prije 11 min.
Boris Tadić: Vučićev SNS će se raspasti, ovisi o kapitalu vlasnika
Boris Tadić bit će gost kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu u 10:30.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za N1 Srbija da je demontaža postojećeg sustava sada najvažniji zadatak, poručivši da nakon odlaska aktualne vlasti ne smije biti osvete, nego da je potrebno "dovesti zemlju u red".
Ocijenio je da će se Srpska napredna stranka (SNS) raspasti jer ovisi o kapitalu nekolicine ljudi, a za Aleksandra Vučića rekao je da će vrlo teško podnijeti gubitak vlasti.
"Čekao sam 14 godina da se ovo dogodi, da ovaj politički ološ ode s vlasti. On, koji je sve ljude u oporbi i medijima nazivao ološem, ustašama, huljama i tako dalje, moram reći: oni su ološ. Ali to ne znači da se sada trebamo osvećivati. Trebamo dovesti zemlju u red", rekao je Boris Tadić.
"Želim da SNS što prije nestane"
Istaknuo je da sebe nikada nije doživljavao kao čovjeka koji mora biti na nekoj funkciji ili na čelu države.
"Ja sam u politiku ušao kada se zbog politike ginulo, a Vučić je ušao u politiku kako bi bio na vlasti, i samo na vlasti. Zato ne znam kako će on ovo preživjeti, ali mislim, poznajući ga, vrlo teško. Želim mu sve najbolje, ali želim i da Srpska napredna stranka što prije nestane", dodao je.
Tadić smatra da će se Srpska napredna stranka postupno razgraditi i podijeliti jer, kako tvrdi, ovisi o kapitalu svojih vlasnika.
"To je stranka u vlasništvu nekolicine ljudi. Kad se oni počnu baviti svojim kapitalom i kada ta logika prevlada, raspast će se i Srpska napredna stranka", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare