NOVI BEOGRAD
VIDEO / Prije vjenčanja otišli na biralište: Mladence pustili preko reda i zapljeskali im
Dok većina mladenaca nakon vjenčanja odlazi na fotografiranje i svadbeno slavlje, jedna je mladenka odlučila otići na biračko mjesto.
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Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako je mladenka u dugoj bijeloj vjenčanici, zajedno s mladoženjom, došla glasati na biračko mjesto u Bloku 70 (Novi Beograd).
Birači koji su čekali u redu pozdravili su ih ovacijama i pljeskom te ih pustili preko reda kako bi ostvarili svoje biračko pravo.
Blok 70 https://t.co/3TRx3HN5q9— Vuk Cvijovic (@Cvijovic) October 25, 2026
Fotografije mladenke u vjenčanici na biračkom mjestu brzo su se proširile društvenim mrežama.
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