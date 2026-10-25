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NOVI BEOGRAD

VIDEO / Prije vjenčanja otišli na biralište: Mladence pustili preko reda i zapljeskali im

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N1 Info
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25. lis. 2026. 16:58
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mladenci
X / Screenshot

Dok većina mladenaca nakon vjenčanja odlazi na fotografiranje i svadbeno slavlje, jedna je mladenka odlučila otići na biračko mjesto.

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Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako je mladenka u dugoj bijeloj vjenčanici, zajedno s mladoženjom, došla glasati na biračko mjesto u Bloku 70 (Novi Beograd).

Birači koji su čekali u redu pozdravili su ih ovacijama i pljeskom te ih pustili preko reda kako bi ostvarili svoje biračko pravo.

Fotografije mladenke u vjenčanici na biračkom mjestu brzo su se proširile društvenim mrežama.

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Teme
blok 70 izbori mladenci srbija

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