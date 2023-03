Vučić na naslovnici ruskog medija, jednu riječ je u posebnom fokusu

Podijeli :

Izvor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno plijeni pažnju u Rusiji. Ovaj put se našao na naslovnici portala Russia Today, a jedna riječ je u posebno fokusu - sankcije.

Vučić je odbacio zahtjev ministra u vladi da se Srbija priključi proturuskim sankcijama, a u četvrtak je novinarima kazao da bi se dugogodišnja politika mogla promijeniti samo ako ne bude drugog načina.

Medvedev se oglasio o padu drona: Amerikanci su potpuno poludjeli!

“Naš stav je da ne uvodimo sankcije”, rekao je Vučić, dodajući da bi se situacija mogla promijeniti samo u “okolnostima kada izlaza nema”.

Naglasio je da će on premijerka Ana Brnabić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić najbolje znati hoće li i kada to biti slučaj, dodajući da će on napraviti takvu najavu osobno, prenosi RT.

Podsjetimo, početkom ovog tjedna ministar gospodarstva Rade Basta zatražio je da se Vlada Srbije hitno izjasni o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji zbog agresije na Ukrajinu, a njegov je prijedlog podržao i ministar bez portfelja i potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.

Ne mogu pojedini ministri izlaziti u javnost sa stavovima koji su suprotstavljeni većini njihovih kolega u Vladi, rekao je Vučić novinarima.

Unatoč pritiscima iz SAD-a i EU-a, Srbija još nije uvela sankcije Rusiji, ističući da Zapad zahtijeva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, ali inzistira na teritorijalnom integritetu Kijeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Mnogi kuhaju tjesteninu pogrešno! Evo savjeta talijanskih kuhara Ovo voće i povrće sadrži najviše pesticida