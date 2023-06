“Vučić se slika na terasi Predsjedništva, kao da mu je od djeda ostalo”

Podijeli :

Peti prosvjed "Srbija protiv nasilja" izveo je u subotu na ulice Beograda desetke tisuća ljudi koji su u povorci središnjim gradskim ulicama okružili sjedište predsjednika Srbije i smatrajući vlast odgovornom za porast i toleriranje nasilja u društvu, ostavili mu brojne poruke kritike i pozive da se povuče. Prosvjede protiv predsjednika Srbije u beogradskom Novom danu komentirao je povjesničar Milan St. Protić.

“Jasno je da su ti ljudi izašli u tolikom broju zato što osjećaju da je nešto jako trulo u državi Danskoj i da se nešto mora mijenjati. Nadaju se da će se pojaviti neki ljudi koji znaju što oni očekuju i u kakvoj bi državi mogli živjeti”, rekao je povjesničar.

Protić objašnjava da je njemu nezamislivo da zamisli predsjednika Vučića da izađe među narod, kada oni prolaze ispod Predsjedništva.

“Ne, on se slika na terasi tamo. To je najljepša terasa u Srbiji. Kao da mu je od djeda ostalo, tu nema pomoći, to je neizlječivo”, rekao je Protić.

“Svaka autokratska vlast se boji prosvjeda, prosvjeda koji su građanski koji nisu ni ideoloski ni stranački. Milošević s ulicom nije znao izaći na kraj, nismo ga smijenili izborima, nego ulicom. Tako i sad ogroman broj ljudi zastrašuje ovu vlast, pogotovo kad Vučiću prolazi nepregledna kolona ljudi ispod prozora”, objašnjava Protić.

Navodeći primjere ishoda protesta posljednjih desetljeća, on naglašava:

“Peti listopada je ostao nedorečen u svojim posljedicama, ali u svojoj pojavi je bio katarza. Sam 5. listopada i ta ogromna narodna energija, s jednim jedinim ciljem je pravi razlog što svi oni koji su tada bili poraženi, mrze. Kao što su mrzili ‘1 od 5 milijuna’. To je za njih crveno svjetlo, oni se toga boje. To je njemu idol, Milošević”, ističe povjesničar.

“To je tipična patetika, da će njega netko ubiti i da će to dobiti stravične razmjere, čime opravdava svoje autokratke poteze. Meni se ovdje čini neki monarhizam, on spominje brata, sina.. do koje mjere ih predstavlja, a nemaju nikakve službene funkcije govori da se javlja monarhistički sidrom”, naglašava Protić.

Vučić se u ponedjeljak ponovno “javio” s terase Predsjedništva, a društvo na snimci mu prave Ana Brnabić i Siniša Mali.

“Prošlo je točno 10 dana od kada sam pozvao one koji prosvjeduju na ulicama i koji su iznosili određene zahtjeve da dođu da razgovaramo. Nisu se javili, nisu zainteresirani razgovarati. Žao mi je zbog toga i mislim da je to velika pogreška. U demokratskim društvima stvari se rješavaju razgovorom, a ne tako što ćete mene, Anu, Sinišu, bilo koga svakoga dana nazivati nenormalnim, luđacima, ubojicama, kriminalcima, pri svemu tome znajući koliko obmanjujete javnost”, rekao je Vučić.

