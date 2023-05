Podijeli :

Saborski zastupnik Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Bakarec iznio je niz teških optužbi na račun N1, nakon što mu je reporter prišao i postavio pitanje.

Nastupi Nebojše Bakareca i premijerke Ane Brnabić jučer u Skupštini Srbije bili su puni širenja mržnje prema N1 i Nova S te na najizravniji način ugrožavaju sigurnost naših novinara.

Podsjetimo, Bakarec je optužio televizije da su odgovorne za “bolesnu atmosferu u društvu, koja pogoduje nastanku tragedija” poput masovnog ubojstva u OŠ “Vladislav Ribnikar” i selima oko Mladenovca i Smedereva.

Novinar N1 sreo je Nebojšu Bakareca nedaleko od Skupštine Srbije, gdje će večeras od 19 sati biti održan skup SNS-a. Razgovarao je s jednim gospodinom i, ne obraćajući se našem novinaru, ipak neizravno odgovorio na pitanje hoće li se ispričati za teške i neutemeljene optužbe koje je iznio tijekom saborske sjednice na račun N1.

“A nasilnici koji nas napadaju, u parku, silovatelji, tajkunski mediji, što ćemo – imaju slobodu… Mi smo slobodni građani kao i oni. Ne dajem intervjue za tajkunske, antisrpske medije, a to što nas napadaju to je to, vidiš kakvo je nasilje… (rekao je, obraćajući se starijem gospodinu, misleći – vjerojatno – na pristojno postavljeno pitanje, ur.) Ti i ja smo pristojni, a oni nas napadaju… Sad ćemo mi krenuti snimati kako nas napadaju”, rekao je Bakarec.

Kako je dodao, čak i kada pripremaju “za veličanstven skup, i dalje nas napadaju, vrijeđaju, psuju”.

“Stalno nas vrijeđaju, sotoniziraju s N1, a ja za njih ni ne želim davati izjave”, rekao je Bakarec.

A je li naš novinar “napadao” ili “psovao” jasno je iz videa, kao i iz odgovora gospodina koji je stajao s Bakarcem. Pogledajte sami pa prosudite…

