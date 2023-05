Peović: I radnici u Hrvatskom saboru rade za kikiriki

Podijeli :

Zastupnica Katarina Peović (RF) pozvala je u petak sve kolege da se pridruže prosvjedu vozača zagrebačkog ZET-a u srijedu, 31. svibnja, navodeći kako su među onima koji rade za male plaće, odnosno kikiriki i radnici u Hrvatskom saboru.

“I radnici u Saboru rade za kikiriki i nema ih dovoljno, neće ih ni biti, jer ti ljudi, koji rade rame uz rame sa zastupnicima koji imaju preko 15 tisuća kuna plaće, rade za bijednih 4-5 tisuća kuna“, rekla je zastupnica u slobodnom saborskom govoru.

Prosvjed vozača ZET-a, navela je, vodit će radnik Neven Brnjac koji je upozorio na niske plaće, da koeficijenti ne rastu 10 godina, da su vozači neprestano izloženi tužbama i nasilju putnika, da se bore s neispravnim vozilima, a kontrolori se praktično tuku za bijednu plaću.

Najavljeni prosvjed već opstruiraju dva najveća sindikata koji prijete članovima da će snimati tko je došao na prosvjed, kazala je.

Grmoja: Ne treba nam lijeva, anacionalna vlada, financirana izvana

Nikola Grmoja (Most) poručio je, pak, da je Hrvatskoj potrebna, ne zamjena HDZ-a nekom lijevom, anacionalnom vladom koja se financira izvana, nego suverenistička vlada koja će voditi računa o interesima hrvatskog čovjeka.

Peović: “Plenkovićeva manipulacija ima učinka na naivne i slabo obrazovane” Prosvjed pravosudnih policajaca, traže povećanje plaća od 15 posto

Upozorio je pritom kako je inflacija pojela plaće i kućne budžete, a napunila državni proračun, nazvavši mrvicama ono što premijer vraća građanima. Istovremeno, tvrtka A1 od 1. srpnja najavljuje poskupljenje telekomunikacijskih usluga od 8,5 posto, a to će vjerojatno učiniti i ostali operateri.

Gdje je tu dizanje plaća, predsjedniče Vlade, odavno je pojedeno inflacijom, a sad imamo i dodatna poskupljenja, kazao je Grmoja te prozvao premijera i vladajuće da pogoduju stranim korporacijama koje će pokupovati poljoprivredno zemljište, tele-operaterima, bankama.

Bušić: Na Kosovu je danas manje od 200 Hrvata

Zdravka Bušić (HDZ) pozvala je, pak, zastupnike da učine sve što se može za Hrvate na Kosovu kojih je danas manje od 200.

Oni su u vrlo teškoj situaciji, suočeni su s brojnim izazovima, od niskog socijalnog i materijalnog statusa, visoke stope nezaposlenosti do učestalih prijetnji sigurnosti, rekla je Bušić. Navela je da je danas na Kosovu ostalo manje od 200 Hrvata, u Janjevu još ima onih mlađe životne dobi, dok je u Letnici ostalo samo nekoliko osoba starije životne dobi.

Zajednica je to koja je iznimno ponosna na hrvatski i katolički identitet, no i zajednica koja se 90-ih godina prošlog stoljeća morala izbjeći i taj se egzodus do danas nije zaustavio, kazala je zastupnica, podsjetivši da su se Hrvati na to područje doselili prije 720 godina.

Za Hrvate na Kosovu na simboličkoj razini važno bi bilo da se Hrvate navede kao nacionalnu manjinu u Ustavu Republike Kosovo, što im je obećano, istaknula je Bušić.

