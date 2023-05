VIDEO Konstrakta za N1 otkrila što misli o “Mami ŠČ” i Letu 3

Konstrakta nam je rekla što misli o hrvatskim predstavnicima: “Ispratila sam Let 3 još od Dore gdje su mi skrenuli pažnju. Hrvatska je ove godine poslala nešto malo smijelije. Također mi se sviđa što je poslala i starije izvođače. To uvijek dobro dođe za Euroviziju da je osvježi. Ono što sam uspjela ispratiti u Madridu je da publika voli Let 3 i da razumiju ono što oni šalju kao poruku koju su podigli na jedan meta nivo. Dakle, protiv rata bilo kada i bilo gdje. Mislim da su to dobro napravili kao što je i kampanja koju su provodili ovih mjesec i pol dana pažljivo i dobro odrađena sa svim gagovima i kostimima itd”, kaže Konstrakta za N1.

Konstrakta izjavom o članstvu Srbije u Europskoj uniji izazvala burne reakcije

Kad je riječ o šansi Leta 3 za pobjedu, bivša srpska predstavnica kaže: “Sudjelovali su u prvoj polufinalnoj večeri koja je malo jača. čini mi se, budući da tu imamo favorite za ovogodišnje pobjednike, a uspjeli su proći u finale tako da mislim da dobro stoje sa sadašnjom pozicijom na kladionicama gdje su negdje na 13. mjestu”.

Pitali smo je i o ovogodišnjem predstavniku Srbije, mladom Luki Blacku: “Što se Luke Blacka tiče moja osnovna očekivanja su da se prođe u finale i nekako je onda sve lakše. Posebno mi je drago za njega da je voljen od strane publike i da je prepoznat tamo u Britaniji i da dosta njihovih medija ima interesa za njega. To je super budući da on tamo živi i radi. Nadam se da će iskoristiti ovu eurovizijsku platformu. Drago mi je i da je Srbija poslala nešto što je van mainstreama i nešto što je prepoznato kao nešto artsy”.

Komentirala je na kraju i favorite za pobjedu na Euroviziji 2023.: “Znamo favorite za ovu godinu. Tu je Švedska uvjerljivo na prvom mjestu. Postoje nagađanja da je to sve namješteno ne bi li Švedska pobjedila ove godine na godišnjicu od pobjede ABBA-e, ali nisam sigurna da je to točno. Svi znamo da Švedska dobro stoji na Euroviziji i kakva je njihova glazbena industrija. U vrhu je i Izrael. U kreiranju pjesme je sudjelovao i čovjek koji je radio pjesmu za Nettu koja je pobijedila s pjesmom “I am not your toy”, Finac Kaarija je u vrhu. On mi je vrlo simpatičan i mislim da ima šansu pobijediti. Ostali su u vrhu Francuska, Italija, Španjolska – očekivano. Možda iznenađenje Austrija koja jako dobro stoji. Ajde vidjet ćemo, neka se zabavimo! Nije zgodno prognozirati. Ja osobno nisam ljubitelj ovih povratnika – bila si, pobijedila si, možda netko drugi sada može proći kroz to iskustvo, ali hajde, vidjet ćemo”, zaključuje Konstrakta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.