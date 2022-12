Vatreni danas love četvrtfinale SP-a. Kojih će 11 početi utakmicu?

Znamo da će ići kao samuraji, ali nećemo se niti mi drugačije postaviti, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg ogleda osmine finala SP-a protiv Japana.

"Najvažnije je da respektiramo protivnika, pobijedili su dva svjetska prvaka Njemačku i Španjolsku, nakon što su gubili u prvom poluvremenu. Pokazali su karakter i mentalitet. Mi nikoga ne smijemo podcijeniti, znamo da će ići kao samuraji, ali nećemo se niti mi drugačije postaviti. Znamo što nam znači ova utakmica, ako želimo dalje moramo se postaviti na isti način. Moramo igrati svoju utakmicu, ne smijemo podcijeniti nikoga, a teren će pokazati tko je bolji," kazao je Dalić osvrnuvši se na zdravstveno stanje u ekipi.

"Danas imamo zadnji trening pa ćemo vidjeti kakvo je stanje oko Sose i ostalih. Ako neće biti 100 posto spremni, nećemo ništa riskirati niti kalkulirati. Vidjet ćemo situaciju, trebaju nam igrači u punoj snazi, koji su maksimalno spremni i u punom treningu."

Nakon što je Hrvatska 1998. osvojila broncu, a 2018. u Rusiji srebro, danske kolege je zanimalo je li stiglo vrijeme za hrvatsko zlato?

"Nitko sretniji od nas da bude tako. Pokušat ćemo, imamo šansu, ali to je težak posao. Prvenstvo je jako kvalitetno, a Hrvatska već 20 godina pruža sjajne igre. Ako ste pogledali, među 16 koji su se plasirali u osminu finala, Hrvatska ima daleko najmanje stanovnika. Mala smo zemlja, ali imamo velike snove. Pred nama je prva stepenica, a kad je prođemo gledat ćemo dalje. Hrvatska je uspješna, rezultati su u rangu svjetskog čuda. U kontinuitetu igramo dobro na velikim natjecanjima. Postali smo nogometna velesila koju svi poštuju i moraju poštivati," poručio je izbornik.

Japan je u susretima protiv Njemačke i Španjolske imao iznimno mali posjed lopte, no Dalić je otkrio jedan drugi detlj.

"U posjedi lopte su među najslabijima, ali su u presingu i tranziciju pri vrhu. Oni svaku svoju akciju završavaju s pet, šest igrača. Idu do kraja i ne odustaju. Njemačka i Španjiolska su osjetile posjed i dominaciju, pa su se možda opustile i bile su kažnjene. Ne smijemo se opustiti, maksimalna koncentracija mora biti ključ."

Nakon posljednjeg EP-a i Dalić i Joško Gvardiol su bili kritizirani, branič RB Leipziga zbog pogrešaka, a izbornik jer ga je gurnuo u vatru. Danas je Gvardiol jedan od najboljih stopera na prvenstvu.

"Tada je bila takva situacija. Joško je došao iz mlade reprezentacije, dali smo mu povjerenje jer je to zaslužio. Mislim da ne možeš postati igrač ako nemaš povjerenje, Istrpili smo greške, ako želiš postati pravi igrač, moraš proći sve to. On je opravdao naše povjerenje, na njemu je da to gradi i napreduje," naglasio je izbornik.

Japanski izbornik spomenuo je Mihaela Mikića kojeg je trenirao, no Dalić je otkrio kako se nije čuo s njim.

"Nismo se čuli. Vidio sam njegovu analizu, mislim da je sve dobro rekao. Možda ćemo ga zvati, ali sve smo skautirali i vidjeli. Gledali smo njihove utakmice, nema puno nepoznanica," istaknuo je.

Dalić je naglasio kako se nada da za Luku Morića ovo neće biti posljednje veliko natjecanje.

"Što god ja kažem za Luku, premalo je. Neka mu Bog da zdravlja, neka potraje još. Siguran sam da mu ovo nije zadnje natjecanje za Hrvatsku. Daje nam za pravo njegova fizika, trening i rad. Luka je naš kapetan i vođa, neka potraje još."

Hrvatska je na posljednjem World Cupu protiv Danske i Rusije slavila boljim izvođenjem jedanaesterca.

"Nadam se da ćemo riješiti sve prije produžetaka i penala. Ali ako dođe do toga, spremni smo."

Nakon što u prvom krugu natjecanja nije bilo previše hrvatskih navijača, u osmini finala bi "Vatreni" trebali imati pravu podršku s tribina.

"Nadam se da će naših navijačla biti još više. Mi smo svjesni da je teško doći, dalek je put, vjerojatno su svi čekali da prođemo grupu. Nama je podrška navijača jako važna, ta snaga je bitna i mi ih čekamo. S njima smo puno jači," zaključio je Dalić.