Podijeli :

Izvor: N1

Reprezentacija Hrvatske večeras igra za novo finale na Svjetskom prvenstvu i traži novu senzaciju. Naš kolega, sportski novinar Aleksandar Holiga jutros je za N1 u emisiji Novi Dan prognozirao završnicu Mundijala.

Hrvatska pred sobom ima težak zadatak, Argentinu predvođenu jednim od najvećih svih vremena – Leom Messijem.

“Argentina je blagi favorit što zbog Messija, što zbog ugleda koji ima. Hrvatska je pokazala da kada nije favorit, to joj možda i odgovara. Kao neutralcu bi bilo teško predvidjeti rezultat. Dali bi blagu prednost Argentini, ali vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati”, rekao je Holiga.

VEZANE VIJESTI Ilija Lončarević: Ne moramo biti skromni ni ponizni, apsolutno smo ravnopravni Jandroković u Dohi: Nakon ovog prvenstva moramo graditi stadion Joe Šimunić za N1: Ovo je naše Svjetsko prvenstvo!

Vatreni igraju sjajno na posljednja dva velika natjecanja.

“U jako čudnoj situaciji nalazi se reprezentacija. Većina velesila otišla je kući i kada pogledamo rezultate sa zadnja dva SP-a, možemo se pitati je li Hrvatska nogometna velesila? U zadnja dva prvenstva se borimo za medalje”, ističe Holiga.

Hrvatska nije bila dominantna, ali niže pobjede i prolazi dalje.

“Kad pogledamo, Hrvatska je igrala 6 nokaut mečeva na zadnja dva SP i nije dobila niti jednu u regularnih 90 minuta. Dvije je dobila na produžetke, ostalo na penale. Jedina koju su izgubili je finale prije četiri godine. Na ovom Mundijalu na pet utakmica dobila je jednu. Ni Talijani u najboljim danima nisu se mogli provlačiti, a nije da nisu završili. Utakmice su mogle otići na obje strane, ali odlazi na Hrvatsku. Govori to mnogo o ovoj reprezentaciji, a ne bih ja rekao da je samo sreća”, rekao je Holiga.

Čemu to pripisati?

“Hrvatska će pokušati igrati slično kao protiv Brazila, ali Argentina je drugačiji tim i bit će potrebne prilagodbe da bi sve funkcioniralo. Kako će to izgledati, vidjet ćemo. Sastav će biti isti ili uz jednu promjenu. Ono što ćemo vidjeti na terenu, drugačije će biti nijanse. Hoće li one biti prave koje trebaju da bi se situacija preokrenula ili krive. Nešto se tu pita i Argentince. Imali su i oni lutanja, loših trenutaka, ali su pokazali da i taktički i tehnički su spremni otići do samog kraja”, istaknuo je.

Vatreni su protiv Brazila dominirali na sredini terena, hoće li Argentinci biti oprezniji?

“Brazil je razbijen tim. Oni imaju obranu u kojoj bekovi nisu ofenzivni, ispred te obrane imaju dvojicu defenzivnih igrača i četvoricu koji i ne igraju obranu. Argentina je drugačija, više radnički tim. Nije toliko razmetljiva kao Brazil i ima vrlo jasne mehanizme koji se mogu primijetiti u izgradnji igre. Mislim da će u svakom slučaju biti opreznija od Brazila jer uvijek je. Ono što ćemo vidjeti na Hrvatskoj polovici bit će smislenije nego od Brazila. Od Argentine ćemo vidjeti timsku igru”, rekao je Holiga.

Slavlje izazvalo kontraverze

Slavilo se širom svijeta, a neke navijače u BiH je razočaralo što se pjevaju pjesme Marka Perkovića – Thompsona.

“To je nešto što se povlači već dugo vremena. Pisao sam o tome i u stranim medijima prije deset godina. Ne znam kako to reći. Ljudi pjevaju što im se pjeva. Je li šteta? Je, ali to su stvari koje se ne mogu svesti na nogomet. To je društvo, znamo odakle dolazimo i živimo. Znamo odakle dolaze problemi i trebamo iz šire perspektive gledati na njih. Pjevaju to i mnogi drugi koji nemaju veze ni s nogometom ni s navijačima”, rekao je Holiga.

VEZANE VIJESTI Niko Kranjčar za N1 uoči Argentine: Želimo pobjedu! FOTO Uklanja se Advent na Trgu bana Jelačića. Tamo će se gledati utakmica UŽIVO Vatreni protiv Argentine za finale SP-a, poznati mogući sastavi obje momčadi

Brojni igrači daju primjer, bi li oni trebali razmišljati o tome?

“Definitivno se to ne radi. Kada uzmemo u obzir da su ga zvali na doček prije četiri godine. Ali, vi ga ne zovete na privatnu zabavu. Možete vi zvati i Mileta Kitića, ali ako je tamo došlo 100 tisuća ljudi, nije privatna zabava. Igrači moraju biti svjesni kako utječu na ljude, ali problem je u tome što to njima nitko neće objasniti zašto je to krivo. Ako će to neko razumjeti, hoće svojim kanalima i svojom glavom. Ne možemo očekivati od nogometaša da razumije stvari više nego prosječan Hrvat. Nažalost, prosječan Hrvat ne razumije zašto je to krivo. Društvo je u takvoj situaciji da je teško nekima probaviti tu temu i zašto bi ta pjesma nekoga vrijeđala. 50 % Hrvata to ne razumije i ne želi razumjeti”, istaknuo je Holiga.

Zašto je to krivo?

“Veći je problem to ako se službeno promovira. Ako pjesme pustite s razglasa, ako ih pjevaju igrači. Ako se na transparentima vide poruke, nego ako navijači izvikuju parole. To nije politički korektno i ne spada u normalne regulative ponašanja. Toga će među navijačima uvijek biti, uvijek će biti neprimjerenih poruka. To ponekad izlazi iz svih okvira, kao i sama prevencija. Ipak, mislim da treba naći razliku između onoga što navijači pjevaju. Ako tu postoje uvrijedljive stvari koje shvaćaju kao zezanciju, a nekoga vrijeđaju. A još gore je ako to netko službeno promovira i to su odvojene stvari. Treba zaustaviti jednu, da bi stala i druga”, dodao je Holiga.

Koliko ovaj rezultat znači za Hrvatsku?

“Za Hrvatsku i ovo znači puno. Malo koja zemlja se može uopće pohvaliti da je dva puta u polufinalu. Do sada je to bilo rezervirano samo za velesile. Ovo je veliki rezultat za Hrvatsku već sada, premašene su možda i realne mogućnosti već sada, ali nije nerealno da prođemo i dalje”, rekao je Holiga.

Kako će Vatreni zaustaviti Messija?

“Nikad nisam zagovornik nekog “man markinga” i da se slavi flaster na nekoga. Ako bi Hrvatska stavila Brozovića na Messija, on bi ograničio njegovo djelovanje, ali i svoje reprezentacije. Nogomet je kolektivna igra i treba uvijek težiti tome da svemu pristupa kao tim. Svi trebaju sudjelovati u svim fazama igre, netko više neko manje. Za Hrvatsku će biti dobro ako se toliko ne fokusira na Messija. Koliko god bude, napravit će nešto što nećeš moći braniti. Naravno da nećeš moći ostaviti prostora. Protiv Nizozemske bilo je i po pet igrača na njemu, ali kad se to dogodi, onda se pitate gdje su drugi igrači. Argentina ima mehanizme napadanja i tranzicije u kojima se zna gdje koji igrač odlazi tamo i zašto. Ako budeš previše fokusiran na Messija drugi će vam napraviti probleme”, ističe Holiga.

Posljednja prilika za Messija i Modrića da osvoji Mundijal.

“Messiju je sigurno više stalo da osvoji ovo prvenstvo. Messi je dvije godine mlađi od Modrića, a za četiri godine nije sigurno da će igrati i nogomet, a ne voditi Argentinu na SP. Modrić je napravio mnogo više u karijeri do sada. Ovo je njemu vjerojatno oproštajni turnir. On je već sada najveći igrač u povijesti Hrvatske i što se god dogodi, to se neće mijenjati. S druge strane Messi ako osvoji SP, to će promijeniti mnogo u gledanju i europskih, ali i svjetskih stručnjaka u nogometu”, jasan je Holiga.

Može li Maroko napraviti novu senzaciju, ovog puta protiv Francuske?

“Maroko definitivno može napraviti senzaciju. Oni još nisu izgubili utakmicu na turniru i uvijek su izgledali čvrsto. Maroko kao i Hrvatska – možda vas neće pobijediti, ali će vas namučiti. Francuska s druge strane je specifičan tim, koji je nakon osvajanja SP-a, krenula u nadogradnju. Stala je zbog ozljeda nekoliko igrača. Njima nedostaje pet igrača koji bi igrali na ovom turniru, ali i ovi igraju sjajno. Francuska je ovdje favorit, ali Maroku nije značilo to što nisu bili favoriti i protiv Španjolske i Portugala. Odigrat će dobro i protiv Francuske. Taj stil Francuza im manje odgovara, nego prethodna dva”, zaključio je Holiga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.