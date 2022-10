Messi prelomio: Ova vijest će rastužiti njegove navijače širom svijeta

Nogometaš PSG-a i kapetan reprezentacije Argentine Lionel Messi najavio je da će Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru biti njegovo posljednje.

Tridesetpetogodišnji napadač je, dakle, jasno stavio do znanja da ne planira igrati za državni tim na prvenstvu koje je na programu 2026.

“Sljedeće Svjetsko prvenstvo će biti moje posljednje, to je sigurno. Donio sam odluku”, rekao je Messi, koji bi se na kraju sezone, po isteku ugovora s francuskim klubom, mogao vratiti u Barcelonu.

Lionel Messi confirms Qatar will be his last World Cup:



"Surely, this will be my final World Cup." pic.twitter.com/65bAX3Hz2u