Perišićeva ponoćna objava: "Riječi su suvišne"

Reuters/Paul Childs

Engleska je u subotu pobijedila Hrvatsku 7:0 u Rijeci u trećem kolu grupne faze Lige nacija, i to njezine elitne lige, Lige A. To je najteži poraz Hrvatske u povijesti. Harry Kane i Bukayo Saka bili su dvostruki strijelci, a po jedan gol su zabili Anthony Gordon, Jude Bellingham i Morgan Rogers.

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Ovaj debakl ima teške posljedice po Hrvatsku što se tiče statusa u Ligi nacija, ali i u ždrijebu kvalifikacija za Euro 2028. Dugo nakon potopa, u nedjelju kasno navečer, o njemu se oglasio Ivan Perišić.

Legenda hrvatskog nogometa, zamjenik kapetana Luke Modrića, igrač s najviše nastupa za reprezentaciju nakon njega (161) te najstariji nakon njega (37), na Instagramu je napisao uz fotografiju slavlja hrvatskih reprezentativaca na Poljudu:

"Riječi su suvišne. Možemo i moramo bolje. Za Vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku."

Perišić je igrao sve tri utakmice Lige nacija kao starter. U pobjedi kod Češke (2:1), porazu kod Španjolske (4:1) i potopu protiv Engleske. Propustio je samo zadnjih 18 minuta protiv Španjolske, kod koje je bio kapetan, piše Index.