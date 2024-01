Slavni sportski novinar za N1 o dolasku Perišića u Hajduk: Sad još neka dođe i Rakitić…

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Legendarni sportski novinar Edo Pezzi komentirao je u N1 Dnevniku Veseli Šegvić Kordić dolazak Ivana Perišića u Hajduk i što to znači za klub.

Naime, dugi niz godina ovaj zaljubljenik u bijelu boju napominje da Hajduku trebaju “njegova djeca” na travnjaku, ali i na klupi. Iako pokušava smiriti euforiju, posebno zbog Ivanove ozljede, svjestan je svih prednosti ovog transfera.

“Ovaj dolazak je fenomenalna stvar, mene posebno to veseli, i zbog oca Ante koji mi je prijatelj. Već 15 godina trubim da Hajduk bez svojih igrača i trenera nije Hajduk. A što se tiče te ozljede, znam da je to jedna od najtežih u sportu. To je koljeno, kažu da je ta ozljeda teža i od kuka pa ako igrač nije psihički jak, teško se može vratiti”, rekao je Pezzi i nastavio:

“On ima strahovito jak organizam, utreniran je i što se toga tiče, hrabar, to smo vidjeli. Ovisi mnogo o njemu. Drago mi je da je došao i nadam se da će plan da se kroz ovih nekoliko mjeseci pripremi za reprezentaciju, uspjeti.”

Potom je Pezzi otkrio još jednu veliku želju za Hajduk. S kojom bi se vrlo vjerojatno složili svi navijači splitskog kluba.

“Da sad Hajduk povuče nekako Ivana Rakitića, to bi bilo idealno. Perišić mu je odgovorio “Na tebi je red.” No, nisu to mali novci, Perišić već sad ima milijun eura mjesečno.”

Dojam je kao da se radi o najvećem transferu u hrvatskom klupskom nogometu, ako se uzme u obzir da je Perišić stigao iz Tottenhama.

“Za nas je najveći jer je došao u Hajduk, ali što se novaca tiče, to ni dragi Bog ne zna što su se dogovorili. Sasvim sigurno, nije Ivan glup da bi pustio novce, ima 200.000 eura tjedno. Pustite romantiku, vjerujem da su našli neki modus”, kaže Pezzi.

Nikola Kalinić i Marko Livaja znaju Ivana otprije.

“Dobro će funkcionirati, vjerujem da mogu napraviti puno. Znaju se i kvalitetni su. Mislim da je Ivan najbolje pojačanje koje je Hajduk mogao dobiti. Držimo samo fige da bude zdrav.”

Titula je sad još bliže? Iako, Perišić je sam izjavio da Hajduk treba još mnogo raditi u raznim segmentima.

“Ne bih sve to svalio na Ivana, tko zna hoće li zaigrati u četvrtom ili šestom mjesecu. Hajduk i s ovim kadrom, u ovoj situaciji gdje se Dinamo traži i luta, mislim da treba biti prvak. Perišić zna što treba za titulu jer je radio sa super trenerima u super klubovima. Akumuliralo se u njemu mnogo znanja i može još puno dati, samo da noga funkcionira”, zaključio je Edo Pezzi.

