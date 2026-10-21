prijavili i pjesme
VIDEO / U Barceloni bijesni zbog koreografije navijača PSG-a, prijavili ih UEFA-i
Vodstvo Barcelone podnijelo je žalbu Europskoj nogometnoj federaciji (UEFA) zbog uvredljivog transparenta istaknutog na tribinama Parka prinčeva prije početka utakmice Lige prvaka protiv PSG-a koju je katalonski klub izgubio s 2-4.
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Uoči početka utakmice ultrasi pariškog kluba istaknuli su koreografiju sa slikom na kojoj se pojavljuje lik Jasona, ubojice iz filma Petak 13., s krvavom motornom pilom koja uništava Barçin grb.
Koreografija je popraćena porukom "Massacre a la parisienne (Masakr u pariškom stilu).
Halloween 🎃 ya ha llegado a París 🇫🇷 TIFO del Collectif Ultras París 🔵🔴 poniendo a Michael Myers icónico de la saga de peliculas de terror, con una motosierra con sangre y el escudo del Barça cortado y la frase: “MASACRE A LA PARISINA” PSG-FC Barcelona. #ChampionsLeague https://t.co/XaQzrL5ePl— ULTRAS 𝕳 PRESENT (@UltrasPresent) October 20, 2026
Glasnogovornik Barcelone izjavio je za Reuters da su nakon završetka utakmice prijavili sadržaj koreografije UEFA-inom delegatu, kao i razne uvredljive pjesme koje su se mogle čuti s tribina.
Prema pisanju lista L'Equipe, PSG je odobrio koreografiju prije početka utakmice.
Disciplinski pravilnik UEFA-e u članku 16. (stavak 2e) navodi da „uporaba gesti, riječi, predmeta ili bilo kojeg drugog sredstva za prenošenje provokativne poruke koja nije prikladna za sportski događaj” može dovesti do disciplinskih mjera.
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