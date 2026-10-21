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prijavili i pjesme

VIDEO / U Barceloni bijesni zbog koreografije navijača PSG-a, prijavili ih UEFA-i

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Hina
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21. lis. 2026. 13:58
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PSG's French defender #21 Lucas Hernandez (L) celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League first round day 3 football match between PSG AND BARCA (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
AFP / JULIEN DE ROSA

Vodstvo Barcelone podnijelo je žalbu Europskoj nogometnoj federaciji (UEFA) zbog uvredljivog transparenta istaknutog na tribinama Parka prinčeva prije početka utakmice Lige prvaka protiv PSG-a koju je katalonski klub izgubio s 2-4.

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Uoči početka utakmice ultrasi pariškog kluba istaknuli su koreografiju sa slikom na kojoj se pojavljuje lik Jasona, ubojice iz filma Petak 13., s krvavom motornom pilom koja uništava Barçin grb.

Koreografija je popraćena porukom "Massacre a la parisienne (Masakr u pariškom stilu).

Glasnogovornik Barcelone izjavio je za Reuters da su nakon završetka utakmice prijavili sadržaj koreografije UEFA-inom delegatu, kao i razne uvredljive pjesme koje su se mogle čuti s tribina.

Prema pisanju lista L'Equipe, PSG je odobrio koreografiju prije početka utakmice.

Disciplinski pravilnik UEFA-e u članku 16. (stavak 2e) navodi da „uporaba gesti, riječi, predmeta ili bilo kojeg drugog sredstva za prenošenje provokativne poruke koja nije prikladna za sportski događaj” može dovesti do disciplinskih mjera.

Teme
fc barcelona liga prvaka navijači park prinčeva psg sportske vijesti uefa

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