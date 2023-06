Vojska hrvatskih navijača na finalu Lige nacija: Vatreni spremni za Španjolsku!

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija će u 20:45 na stadionu De Kuip u Rotterdamu odigrati povijesno finale Lige nacija, a s druge strane stajat će moćna Španjolska.

Ali, iako će kladionice dati blagu prednost bivšim svjetskim i europskim prvacima, vojska od 25.000 hrvatskih navijača na tribinama gdje je kapacitet 47.500 mjesta s tim se ne bi složila. Kao što se neće složiti ni brojni nogometni stručnjaci.

Vatreni opet oduševili: “Tisuću života Hrvatske i Luke Modrića”

Zrela, iskusna i mirna, s čarobnim Lukom Modrićem kao dirigentom… tako je okarakterizirana igra vatrenih i ne očekuje se ništa manje protiv momčadi s kojom nikako na “zelenu granu”. U deset međusobnih susreta, furija je pobijedila pet puta, Hrvatska triput, a dvije su utakmice završile bez pobjednika. Onaj prvi dvoboj, 1994. u Sevilli, pripao je Hrvatskoj (2:0).

Ali, upravo su Španjolci vatrenima nanijeli i najteži poraz u povijesti, kad je u Elcheu 2018. završilo 6:0 za domaćina. Bilo je to upravo u Ligi nacija. Hrvatska je uzvratila iste godine u istom natjecanju pobjedom 3:2.

To je i jedina pobjeda vatrenih nad furijom u natjecateljskim dvobojima. Onaj posljednji te vrste završio je 5:3 za Španjolsku, na Europskom prvenstvu prošle godine. Igrala se osmina finala, Hrvatska se vratila od 1:3 do 3:3, ali pokleknula je u produžecima (3:5) pa ispala.

Stoga, motiva izabranicima Zlatka Dalića ne nedostaje. A osim vratiti “ljutom” protivniku za neke poraze iz prošlosti, postoji ih još nekoliko. Logično, osvojiti turnir s tako jakom konkurencijom plus je sam po sebi, no on donosi Hrvatskom nogometnom savezu 14 milijuna eura, a reprezentaciji osigurano doigravanje u kvalifikacijama za Euro 2024., ako se na njega ne kvalificira kroz skupinu.

No, zasigurno će igračima najveća motivacija biti pobjeda u “domaćinskoj atmosferi”, pred uistinu inspiriranim navijačima. Koji su spremni dočekati ih u slučaju titule i treći put na glavnom zagrebačkom trgu (ponedjeljak od 14 sati).

Vrijedi spomenuti i da će uvertira u finalni dvoboj biti utakmica za treće mjesto između domaćina Nizozemske i Italije (15:00) na stadionu De Grolsch Veste (FC Twente, Enschede).

Utakmicu možete pratiti na kanalu Sport Klub 1 uz komentare našeg sjajnog dvojca – Željka Vele i Ivana Hodobe.

Utakmicu za treće mjesto između Nizozemske i Italije također možete pratiti na kanalu Sport Kluba s početkom u 15 sati.

