Bivša kolumnistica i novinarka E. Jean Carroll tvrdi da ju je Donald Trump silovao u robnoj kući na Manhattanu sredinom 1990-ih. Tim povodom svjedočila je na sudu.

Carroll je tužila Trumpa prošle godine, i to nakon što je novi zakon u New Yorku omogućio pokretanje parnice zbog seksualnih zločina nakon što je zastara istekla, piše CNN.

Bivša novinarka tuži Trumpa za zlostavljanje i klevetu, tvrdeći da ju je silovao u garderobi robne kuće Bergdorf Goodmana u proljeće 1996. godine. Nadalje, Carroll tvrdi kako ju Trump oklevetao godinama kasnije kada je javno objavila te optužbe. Trump je više puta odbacio njezine optužbe.

“Ovdje sam jer me Donald Trump silovao, a kad sam pisala o tome, rekao je da se to nije dogodilo. Lagao je i srušio moj ugled, a ja sam ovdje da pokušam vratiti svoj život”, posvjedočila je Carroll na sudu, prenosi CNN.

Kazala je i da ju je Donald Trump pitao za savjet o kupnji poklona, te je dodala da se uopće nije bojala Trumpa koji je bio prijateljski raspoložen i vrlo zabavan.

Priznala je da je vjerojatno koketirala s Trumpom cijelo vrijeme, ali nije mislila da bi to dovelo do nečeg intimnog.

U jednom trenutku su otišli do odjela za donje rublje, Trump joj je tamo rekao da proba jedan prozirni sivi bodi, na što mu je, tvrdi, onda rekla da bi bolje bilo da ga on isproba.

“Nije mi palo na pamet da bi se nešto moglo dogoditi. Ta vrata kroz koja sam ušla me muče godinama. Kako sam samo prošla kroz njih razmišljajući”, rekla je.

Tada je opisala kako ju je Trump navodno gurnuo uza zid te unatoč tome što se opirala, gurnuo svoje prste, a zatim i penis u nju. Rekla je da je osjećala bol u vagini i u glavi.

“Bojala sam se Donalda Trumpa. Mislila sam da će mi uzvratiti i bilo me sram. Mislila sam da sam ja kriva”, kazala je na sudu Carroll, te dodala i kako je primijetila da “što se više žena javilo da ga optuži, to je on bolje stajao u anketama”.

