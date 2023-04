VIDEO | Prvi put u povijesti SAD-a: Bivši predsjednik Donald Trump ide na sud

Podijeli :

Mandel Ngan / AFP

Bivši američki predsjednik Donald Trump će u idućih nekoliko sati stići s Floride u New York kako bi u utorak pred nadležnim sudom na Manhattanu po prvi put u povijesti SAD-a odgovorio na optužbe protiv nekadašnjeg prvog čovjeka zemlje. Trump i njegov pravni tim pripremaju žestoku borbu sa sucem Juanom Manuelom Merchanom, ali i s okružnim tužiteljem na Manhattnu, demokratom Alvinom Braggom. Očekuje se da bi Trump na sud na Manhattnu trebao stići u utorak u večernjim satima po srednjeeuropskom vremenu.

“Nećemo raditi ništa na suđenju jer bi to bilo estradno, i ništa više jer optužnicu još nismo ni vidjeli. Mi ćemo preuzeti optužnicu. Secirat ćemo je. Tim će razmotriti svaki potencijalni problem koji ćemo moći izazvati i koji ćemo izazvati. I, naravno, očekujem da će doći prijedlog za odbacivanje jer nijedan zakon ne odgovara ovome. Imate situaciju u kojoj je savezna vlada, Ministarstvo pravosuđa, odbilo ovu stvar. FEC, koji upravlja saveznim izbornim zakonima, rekao je da ovdje nema kršenja. Ipak, na neki način, državni tužitelj je počinio prekršaj i pokušao ga spojiti kako bi to postalo kazneno djelo navodeći kršenje zakona o federalnoj kampanji”, kazao je za CNN Trumpov odvjetnik Joe Tacopina.

Trump i njegovi suradnici su iznijeli nebrojene optužbe na račun okružnog tužitelja na Manhattnu Alvina Bragga, pogotovo one da koristi ovu situaciju za vlastitu političku korist.

Naime, za razliku od Balkana tužitelje se bira na izborima i mogu imati političku vezu s jednom od dvije američke političke organizacije – demokratima ili republikancima. O Braggu i njegovom tužiteljskom radu za CBS je govorio njegov nekadašnji nadređeni i bivši tužitelj u New Yorku Preez Bharara.

“Poznajem čovjeka prilično dobro, Alvina Braga, kao što ste rekli. Oprostite. Ne znam koje su optužbe. Nagađali smo o njima. Možda ima novih dokaza. Različiti razumni ljudi, kao što je Cy Vance ili Alvin Bragg, mogu doći do različitih zaključaka o različitim stvarima. Znate, dva tužitelja u uredu Alvina Bragga dala su ostavke uz veliku pompu zbog drugačijeg skupa optužbi koje su mogle biti podignute protiv Donalda Trumpa i postojala su različita mišljenja o tome. Alvin Bragg je pažljiva osoba, na osnovu mog iskustva s njim, promišljena osoba, znate, ne previše politička osoba, i odlučio je na osnovu stvari za koje mi još ne znamo jer optužnicu nismo vidjeli, ili bilo koji dokaz na suđenju, da je to bio vrijedan slučaj. Ne mogu, znate, spekulirati o tome zašto Cy Vance nije pokrenuo slučaj ili zašto moj bivši ured nije pokrenuo slučaj iako postoje neki razlozi za razmišljanje da je to možda bilo zato što imaju politiku da ne stavljaju svjedoke kao svjedoke suradnike ako nisu otkrili sve o sebi i svima drugima. To je bila politika koja je bila na snazi kada sam ja bio američki tužitelj. Dakle, različite politike i različita pravna razmatranja mogu biti razlog zašto postoji razlika, ali ne znamo sa sigurnošću”, kazao je Bharara.

I dok se priprema otputovati za New York, Donald Trump je objavio poseban video u kojem je SAD opisao kao “zemlju trećeg svijeta”, a svoje pristaše je pozvao da doniraju financijska sredstva njegovoj kampanji. Prema posljednjim objavljenim informacijama iz njegovog tima za samo 24 sata su skupili više od četiri milijuna američkih dolara. Iduće Trumpovo obraćanje očekuje se po povratku iz New Yorka na Floridu, odnosno nakon što njegov tim pregleda optužnicu.

