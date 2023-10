Bivši izraelski obavještajac: “Nismo shvatili ciljeve Hamasa, ovo će potrajati mjesecima…”

Podijeli :

Bivši izraelski obavještajac i vodeći izraelski stručnjak za palestinska pitanja Kobi Michael u intervjuu za CNN kazao je da su izraelski političari u posljednjih nekoliko godina pogrešno shvatili ciljeve Hamasa. Komentirajući aktualni sukob između Hamasa i Izraela, on je kazao da bi to moglo potrajati mjesecima.

Zašto je Hamas pokrenuo ovaj napad sada?

Michael: Koji je bio strateški cilj takve operacije, s obzirom na to da su sigurno znali da će cijena biti vrlo visoka i ugrožavali su svoju egzistenciju? Siguran sam da je Hamas bio siguran da će šok i užas ove operacije i žrtve koje će izazvati svi Palestinci protumačiti kao božji znak da je vrijeme za otvaranje svih bojišnica protiv Izraela i da će ovo biti kraj Države Izrael. Bili su sigurni u to.

Vojni analitičar: Početni ultimatum Izraela očito je bio nemoguć “Što dulje traje rat, etičke norme se ruše. Nakon četiri godine rata, dobijete zvijeri na frontu”

Vjerujem da je to bio razlog za ovu operaciju jer moramo shvatiti da je ovu operaciju provelo više od 2000 terorista iz Nukhbe, specijalne jedinice Hamasa. Znate li koliko je vremena potrebno za obuku i pripremu toliko ljudi. Nukhba ukupno ima 3000 do 4000 ljudi. Usporedbe radi, izraelska vojska, uključujući rezerviste, ima više od 600.000.

Ovaj napad prošlog vikenda nije imao za cilj oslobađanje Hamasovih zatvorenika držanih u izraelskim zatvorima. Cilj je bio mnogo veći, potaknuti Palestince na Zapadnoj obali i u cijelom Izraelu da otvore druge bojišnice protiv izraelskih ciljeva.

Hamas je uspio mnogo više nego što su vjerovali da će uspjeti jer je ovo bila ogromna katastrofa. Izgubili smo puno ljudi. Hamas je svojom brutalnošću postao pojačani ISIS.

Vi ste bivši obavještajac. Mnogi ljudi kažu da je u ovom slučaju došlo do obavještajnog propusta. Je li to bio obavještajni propust, propust politike ili oboje?

Ovo je neuspjeh političkog ešalona i donositelja odluka jer su donositelji odluka prihvatili obavještajne procjene o Hamasu. Oni su odgovorni. Nisu postavljali prava pitanja.

Ali problem nije samo u obavještajnim podacima nego i u politici. Bio sam vrlo kritičan prema izraelskoj politici u posljednje tri godine jer sam mislio da Hamasu osiguravamo ugodnu zonu i previše slobode djelovanja što im omogućava da se vojno ojačaju i da pokrenui terorističku kampanju na Zapadnoj obali.

I omogućili smo im da to nastave činiti pružajući Gazi ekonomske koristi koje bi navodno Hamas učinile umjerenijim ili pragmatičnijim, a oni bi izgubili motivaciju da napadnu Izrael – to je bila greška. Na to sam javno upozoravao u svojim tekstovima proteklih godina.

Pripadnici Hamasa su vrlo religiozni ljudi, to moramo shvatiti. Vrlo su odlučni, radikalni i ekstremni, pa je zapadnim ljudima vrlo teško shvatiti da vjeruju da će moći srušiti državu Izrael. Ali to je ono što oni vjeruju.

Hamas je u Gazi – dobro su naoružani i skrivaju se u tunelima, koriste žive štitove i imali su godine za planiranje, a urbano ratovanje je vrlo teško. Razumije li izraelska obavještajna služba doista dovoljno dobro Gazu da bi provela uspješnu operaciju?

Da, to izaziva frustracije. Imamo takvu obavještajnu kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze, i kako to da nismo uspjeli dobiti rano upozorenje o napadu prošli vikend? Imamo vrlo precizne obavještajne podatke. Mi točno znamo gdje su tuneli i gdje se nalazi bilo koji Hamasov objekt. U zgradi od 15 katova, na svakom katu znamo gdje sjedi Hamas; u tom smislu nema problema s obavještajnim podacima.

UŽIVO U Jeruzalemu se oglasile sirene upozorenja na raketni napad: UN tvrdi da je iz Gaze izbjeglo milijun ljudi Izraelska vojska: 600.000 ljudi otišlo na jug Pojasa Gaze

Kopnenu operaciju moramo pripremiti vrlo dobro jer nas Hamas očekuje, pripremili su zamke. Nemamo iluzija da cijena neće biti visoka. I imat ćemo žrtve, ali ovo je cijena koju moramo platiti ako želimo ostati živjeti ovdje u ovom susjedstvu.

Izrael slijedi ratne zakone i međunarodno pravo i nastoji evakuirati sve sjeverne dijelove Pojasa Gaze, a uglavnom područje grada Gaze, jer je to najvažnije središte gravitacije Hamasa. Većina njihove imovine nalazi se tamo, a Izrael ne namjerava nauditi nedužnim ljudima i ne želimo imati kolateralnu štetu. I stoga pokušavamo uvjeriti stanovništvo da ode jer je područje zasićeno Hamasovom imovinom.

Razlog zašto Izrael mora bombardirati i srušiti toliko zgrada je taj što je Hamas svugdje. Njegov osnovni organizacijski oblik je korištenje svojih ljudi kao živih štitova. Čine to na najciničniji i najbrutalniji način, žele imati mnogo žrtava kako bi iskoristili međunarodne medije i međunarodne sudove za demonizaciju Izraela i stekli empatiju i podršku. Krajnji je apsurd kada ti barbari koji ne poštuju nikakav međunarodni zakon ili norme koriste ove platforme kako bi zastupali svoje ideje. Moramo očistiti područje i pripremiti najbolje uvjete za ulazak kopnenih snaga kako bismo izvršili misiju uništavanja podzemne infrastrukture i završili posao.

Koliko će to trajati?

Trajat će mjesecima.

Što će biti dan nakon završetka rata u Gazi? U prošlosti bi se Izrael odlučio povući iz Gaze. Očekujete li trajnu okupaciju Gaze?

Ne. Izrael ne namjerava ostati u Gazi i vladati tamošnjim stanovništvom. Moglo bi početi s međunarodnim snagama ili arapskim snagama, a završit će povratkom Palestinskih vlasti u Gazu. Mislim da se Palestinske vlasti ne mogu odmah vratiti u Gazu, zato što će ih palestinsko biračko tijelo doživjeti kao izdajnike, kao nekoga tko je surađivao s Izraelom da sruši Hamas. Ali mislim da bi nakon nekog vremena i uz prave pripreme moglo biti razuman model da se Palestinske vlasti vrate da vladaju Gazom.

Ali mislim da moramo biti vrlo trezveni i shvatiti da čak i ako se Palestinske vlasti vrate u Gazu, to ne znači da ćemo postići dogovor o konačnom statusu s Palestincima. Ovo nije takva situacija. Osim ako ne bi shvatili da im je jedina opcija priznati pravo Izraelu da bude nacionalna država židovskog naroda. Njihovo vodstvo do danas to pravo nije priznalo.

