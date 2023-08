Britanski general predložio tri scenarija za okončanje rata Rusije i Ukrajine

Podijeli :

REUTERS/Viacheslav Ratynsky/ilustracija

Britanski general Richard Barrons je od 2013. do 2016. bio na čelu združenog zapovjedništva britanskih oružanih snaga. Također je sudjelovao u mirovnim misijama u Afganistanu, Iraku i na Kosovu. U intervjuu s ukrajinskim servisom BBC-ja, sada umirovljeni general izrazio je svoje mišljenje o ukrajinskoj vojsci i stanju protuofenzive.

Barrons je za BBC rekao da je politika Zapada bila promašaj po pitanju stanja u Ukrajini nakon ruske aneksije Krima 2014. godine jer Ukrajina nije dobila dovoljno naoružanja kako bi spriječila punu agresiju.

“Zapad je presporo pružao vojnu pomoć,” rekao je Barrons.

Ipak, od veljače 2022. godine, Zapad je počeo postupati odlučno i brzo, počevši slati vlastite zalihe oružja i streljiva ukrajinskoj vojsci.

Zapadni saveznici “na sve većoj razini” pružaju pomoć ukrajinskim oružanim snagama, i to zbog želje da Zapad po svaku cijenu spriječi da se rat proširi i pretvori u sukob između Rusije i NATO-a.

General predviđa da je vrlo moguće kako će ukrajinska vojska uskoro doći do ključne prekretnice u trenutnoj protuofenzivi.

“Ipak, čak i ako postignu velike uspjehe na fronti prije zime, to neće biti dovoljno da istjeraju Rusiju iz Ukrajine. Trenutni kapacitet im je dovoljan da ne izgube, da ne pogoršaju situaciju, no nije dovoljan da pobijede,” upozorava.

Sada je vrijeme za treću rundu pomoći. Ovo je “faza izbora”: hoće li Zapad Ukrajini pružiti onoliko pomoći koliko joj je zaista potrebno, hoće li joj pomoći oružjem, obukom, novcem i podrškom – ili neće?

Prednosti i nedostaci ukrajinske vojske

“Ukrajinske oružane snage fantastično su radile u obrani,” kaže Barrons. “Iznenadili su mnoge, čak i unutar Ukrajine. No njihovi uspjesi u prvoj fazi rata uvelike su rezultat sustavnih promašaja i nekompetencije ruske vojske koja je mnogo veća od ukrajinske, ali ni po čemu bolja. Sada se nalazimo u drugačijoj fazi, kada je Ukrajina napokon preuzela inicijativu na ratištu.”

Nestao general Armagedon, imenovan novi! Rusi optužuju Ukrajinu za napad: Granatirali su sanatorij, poginula tri civila

Ukrajinska vojska napreduje dijelom zbog tehnologije i obuke NATO saveza. Ipak, prije šest mjeseci, ukrajinski vojnici nisu bili profesionalci.

“Sada se od njih traži da učine ono najteže – napadnu dobro ukopane, pripremljene i zaštićene pozicije neprijatelja. To čine sa snagama koje s spremne, ali ne velike – ne radi se o ogromnoj sili koja je potrebna za probitak, kakvu smo zamišljali u proljeće,” kaže Barrons. On vjeruje da ako oružane snage dobiju “više vremena, više novca, više streljiva”, tada one mogu poraziti Ruse na fronti.

Naglašava kreativnost ukrajinskih oružanih snaga, pogotovo način na koji su uspjeli preinačiti komercijalne dronove za potrebe borbe, način na koji koriste internet i umjetnu inteligenciju.

Prednosti i nedostaci ruske vojske

Richard Barrons je siguran da su ruski vojni zapovjednici nešto naučili iz za njih nevjerojatno lošeg početka rata.

“Potrošili su mnogo resursa, žrtvovali mnogo života svojih mladih vojnika, no izvukli su lekciju,” kaže on.

To se najprije može vidjeti po na činu na koji su izgradili obrambene linije duž fronte, dugačke više od tisuću kilometara.

Tu se nalaze velika minska polja kao i tri pojasa rovova, a u nekim područjima organizirani su i koordinirani protunapadi. Ruska artiljerija naučila je da ne smije biti nepokretna meta za precizne napade dugog dometa. Kremlj je mobilizirao i obrambenu industriju.

“Prema tome, Rusija je kao neprijatelj Ukrajine bila suočena s dilemom: ili će stisnuti zube, zadržati što je više moguće okupiranog teritorija i istovremeno obnoviti snage za buduće ofenzive, što je vrlo neugodan, ali mogući scenarij,” kaže Barrons. “Ili će im ponestati volje za daljnju borbu.”

“Prema mojim procjenama, rusko vodstvo nije ni izbliza spremno da završi ovaj rat. Od te točke mora krenuti ne samo Ukrajina, već i čitav Zapad kada razmišlja o podršci ukrajinskoj vojsci.

Opcije za završetak rata

General Barrons vidi tri moguća scenarija za završetak rusko-ukrajinskog rata. Ukrajinski narod je taj koji će odlučiti kojim putem će se krenuti, naglašava on.

Prva opcija je da Ukrajina odustane od daljnje borbe. To može biti zbog uvjerenja da se Rusiju ne može potpuno istjerati s okupiranih teritorija, ili da će to zahtijevati previše truda, krvi i novca.

“To bi po mom mišljenju bila užasno loša odluka i ne vjerujem da će Ukrajina krenuti tim putem,” kaže general.

VIDEO Novi napad dronovima. Eksplozija u centru Moskve Putin: Dedolarizacija uzima sve veći zamah Ukrajinski profesor za N1 komentirao veliki ruski debakl

Druga opcija je da borbe prestanu sada. Da se ne proglasi primirje, već privremeni prekid vatre i da se prepozna da ne postoji vojni način za postizanje jasne pobjede na ratištu.

“To nije prepoznavanje poraza, već prihvaćanje statusa quo i zaustavljanje oružanog sukoba. Nažalost, obje strane će iskoristiti prekid vatre kako bi se ponovno naoružale i povratile snagu, a rat će se u budućnosti nastaviti s još više uništenja i smrti, dok će svi drugi živjeti u nesigurnosti,” objašnjava on.

Treći način sastoji se od niza koraka od kojih je glavni taj da se prestane od Ukrajine zahtijevati da se drži jasnih rasporeda. Drugim riječima, general kaže da saveznici moraju prestati tražiti od Ukrajine da postigne brze rezultate na fronti i prijetiti prekidom podrške.

“Cijena pokušavanja postizanja pobjede kada za to nema dovoljno snage jest ta da Ukrajina može izgubiti ono što je već dobila i iscrpiti se pokušavajući preplaviti jaku rusku obranu,” kaže Barrons.

Ako taj pritisak nestane, tada treba “stati i razmisliti.” Oružane snage Ukrajine moraju držati konstantan pritisak na Ruse na fronti i nastaviti polako crpiti njihove snage, čak i preko zime.

U međuvremenu, ukrajinska vojna snaga, zajedno s podrškom Zapada, morat će biti pojačana kako bi se sljedeće godine ili za dvije godine mogla postići jasna pobjeda na fronti.

“Ako povećate snagu, postanete superiorni, pobjeda će biti brža i bit će manje gubitaka,” objašnjava.

“Dok se to događa, treba dodatno oslabiti rusku odlučnost i vojnu sposobnost napadima na crnomorsku flotu i utjecati na pozicije javnosti unutar Rusije – daljnji napadi dronovima na Moskvu imat će velik simbolični, ako već ne vojni, značaj,” dodaje.

Ovaj scenarij zahtijeva da Ukrajinci budu spremni na dugi i teški rat, ali i stabilnu podršku Zapada.

Tu se radi o nekih 100 milijardi dolara godišnje, kaže Barrons, “što si gospodarstva Zapada bez problema mogu priuštiti.”

Barrons predviđa da rat neće završiti tako skoro. Za to, kaže, zasad ne vidi nikakve preduvjete.

“Jedino što je sada jasno jest da je rat daleko od završenog. Obje strane odlučne su nastaviti borbu, a Zapad je obećao podržavati Ukrajinu koliko god dugo bude trebalo,” govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Popodne će biti pljuskova i grmljavine: Provjerite gdje su najizgledniji! Selak pilote F-16 u Ukrajini usporedio s glinenim golubovima. Objasnio i zašto