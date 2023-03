Prva godišnjica ruske invazije na Ukrajinu dovela je do porasta lažnih tvrdnji o ratu na društvenim mrežama, a neke su objave izazvale milijune reakcija.

Brojni američki desničarski korisnički računi s velikim brojem sljedbenika objavili su niz neutemeljenih tvrdnji koje su sugerirale da bi cijeli rat u Ukrajini mogao biti prijevara zapadnih medija i nacionalnih vlada, piše BBC.

Među onima koji su širili najpopularnije tvrdnje bili su neki korisnici koji su prethodno bili suspendirani s Twittera i pušteni natrag na platformu nakon što ju je preuzeo Elon Musk, prenosi Index.

Jedna lažna tvrdnja koja postaje sve popularnija na Twitteru i drugim platformama sugerira da je cijeli rat nekako lažiran. Kao dokaz, neki istaknuti desničarski izvještaji u SAD-u naveli su navodno nepostojanje snimaka s prve crte bojišnice.

Komentator se u svojoj objavi požalio na “nedostatak ratnih snimaka”, napisavši da to “miriše na prijevaru”. Drugi Twitter influencer s 1,4 milijuna sljedbenika tvrdi da “nema snimki” i “nema detaljnih ažuriranja” ratnih događanja.

Tu objavu kasnije je podijelio bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn, koji je dodao: “Izazivam bilo koga da kaže kako je ovaj korisnik u krivu”.

Međutim, rat u Ukrajini dobro je dokumentiran. Uz iskaze očevidaca, BBC i drugi globalni emiteri koji su također istraživali lažne priče o nekim od ključnih događaja u sukobu, dostavili su brojne snimke s ukrajinske bojišnice. Postoje i dokazi vlada i agencija diljem svijeta koji potvrđuju da je rat stvaran. Društveni su mediji od samog početka bili puni videozapisa iz rata, a za mnoge su novinari potvrdili da su istiniti.

Dva dana nakon ruske invazije, svijet je obišla snimka nebodera u Kijevu s ogromnom rupom nakon što ju je pogodio projektil. Novinari su s mjesta događaja detaljno pratili posljedice štete. Prošlih dana na društvenim mrežama pojavile su se slike nebodera koji je u međuvremenu saniran i djelomično rekonstruiran.

Slika je dovela do tvrdnji da zgrada nikad nije bila pogođena ili da je cijeli rat obmana, jer – kako je glasilo objašnjenje – bilo bi nemoguće obnoviti zgradu tijekom sukoba koji traje. Desničarski podcaster i aktivist protiv cjepiva, čiji je prethodno zabranjeni račun nedavno ponovno aktivirao Twitter, bio je među onima koji su dijelili tvrdnju.

Međutim, osim redovitih ruskih raketnih napada, Kijev nije bio na prvoj crti rata od kraja ožujka 2022. godine, kada su se ruske snage povukle iz grada i njegove okolice kako bi se usredotočile na istočnu Ukrajinu.

Proces sanacije i rekonstrukcije započeo je u svibnju prošle godine, o čemu su ukrajinski mediji detaljno izvještavali, uz slike zgrade u izgradnji tijekom ljeta i jeseni.

Videozapis koji navodno prikazuje novinara iz Ukrajine kako stoji ispred redova leševa u vrećama, pri čemu se jedno od tijela “pomiče”, pogledan je milijune puta u prošlih nekoliko dana.

To je dovelo do tvrdnji kako je to “dokaz” da su glumci angažirani da glume mrtva tijela kako bi podržali zapadnjački narativ o ukrajinskom ratu. “Prestani se micati – trebao bi biti mrtav!”, tvrdi popularni tweet jednog desničarskog korisničkog računa. Video je sa sličnim tvrdnjama podijelilo nekoliko drugih desničarskih influencera na Facebooku i TikToku.

Video je preuzet iz izvještaja jednih austrijskih novina o klimatskim prosvjedima u Beču početkom veljače prošle godine, prije nego što je ruska invazija uopće počela, u kojem su aktivisti htjeli istaknuti opasnost emisija ugljika po ljudski život.

Ovaj video ne samo da je lažan, nego se ponovno pojavljuje. Ranije ga se dijelilo kao “dokaz” da su smrti od covida lažirane. Tada, kao ni sada, nije ono za što se predstavlja.

