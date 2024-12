Kovačević o Siriji: Zapad se suočava s posljedicama svojih nepromišljenih odluka

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević gostovao je kod Tihomira Ladišića u Novom danu. Razgovarali su o padu režima Bašara al-Asada

Nakon pada Asadovog režima “ništa nije pouzdano s obzirom na postojanje različitih frakcija unutar Sirije i zasad neusklađene interese vanjskih igrača koji tamo djeluju”, započinje Božo Kovačević. Kako dodaje, “nedvojbeno je da su, uz Asada, gubitnici Iran i Rusija. Turska se najizravnije angažirala i u potpunosti financira sirijsku nacionalnu vojsku, a imala je utjecaj i na HTS koji kontrolira Damask“, pojašnjava.

Napominje i da “Izrael koristi priliku da uništava potencijale Asadove armije koja se prethodno predala” što ocjenjuje zanimljivim s aspekta međunarodnog prava.

Dva razloga Asadovog pada

Trebalo je 12 dana da Hajat Tahrir al-Šam (HTS) zauzme najveće gradove.

“Za Asada je nepovoljna bila ruska usredotočenost na Ukrajinu i neprilike koje za nju proizlaze iz neuspjeha ostvarivanja ruskih ciljeva. To je jedan uzrok. Drugo je oslabljena pozicija Irana nakon što je Izrael demolirao Hezbolah. Time je onemogućio Iran da Hezbolah koristi za pomoć Asadovom režimu. Taj režim je imao nevjerojatne ekonomske probleme jer od 2015. nije kontrolirao nalazišta nafte koja djelomično kontroliraju Kurdi, a dijelom islamisti”, pojašnjava Kovačević.

“Ozbiljni izvori financijskih sredstava za održavanje vojske su presušili i pretpostavljam da je sirijski vojni vrh ušao u pregovore ili/i s islamističkim frakcijama i s inozemnim igračima i sugerirali Asadu da odustane od vlasti. Pitanje je je li tamo moguće stvoriti koalicijsku vladu. Kurdi se bore za samostalnost ili za vrlo visoku razinu autonomije. Alaviti, šijitska skupina kojem su pripadali i članovi Asadove obitelji se pod islamističkim režimom osjeća ugroženo. Druzi su skloni suradnji s Izraelom nego s bilo kim drugim” pojašnjava i dodaje da bi teško bilo zamisliti program sirijske vlade unutar koje bi HTS mogao biti oslonac vlade.

HTS je podsjeća Tihomir Ladišić, nastao iz Al-Kaide. Kakvi će biti odnosi Zapada prema toj skupini i prema njegovom vođi al-Golaniju?

SAD spreman priznati vladu HTS-a

“Predstavnik State Departmenta je rekao da je SAD spreman priznati tu vladu, ali ne i kako. Stranku smatraju terorističkom, a zapadni mediji istovremeno kritiziraju rusku vlast koja je objavila da s HTS-om vodi razgovore kojima se trudi zadržati vojne baze u Siriji. Ismijavaju Rusiju, a istodobno je Zapad u neprilici jer ta nova vlast je uspjela doći do Damaska zbog dogovora sa Zapadom i prešutnom pristanku da im se, usprkos terorističkoj prošlosti, obeća da će njihova vlada biti priznata. To je posljedica uvida zapadnih elita da režime u arapskim državama ne mogu rušiti oslanjajući se na liberalnu opoziciju, jer je tamo nema, nego na islamističku”, pojašnjava Kovačević.

HTS je jedan od izadanaka ISIL-a i al-Kaide, ističe vanjskopolitički stručnjak i precizira “ISIL je nastao kao američki pokušaj da neutralizira utjecaj Šijita nakon pada Sadamovog režima. Zapad se sad suočava s posljedicama svojih nepromišljenih odluka da demokratizaciju arapskog svijeta provede tako da prvo ruši sekularne režime. Jedini mogući odgovor je da će nove vlasti biti islamističke”, predviđa on.

“Zapadne političke elite su odlučile pripitomiti neke frakcije, dati im priliku za vladanje na način da ne predstavljaju opasnost za a.) za SAD i b.) za Izrael. Izraelu je ključni sigurnosni interes da u Siriji ne bude vlada hostilna prema Izraelu”, kazao je. Osvrnuo se i na žestoke izraelske napade za koje pojašnjava da za cilj imaju onesposobljavanje sirijske vojske.

Posljedice za Rusiju

“Ozbiljan je to udarac Rusiji. Svjesna da malo što može izvoziti, Rusija je odlučila izvoziti sigurnost, odnosno biti jamac onim režimima suprotstavljenim Zapadu. Asad je bio primjer uspješne prodaje usluge sigurnosti sve do nedavno. Činjenica da je tako lako i brzo pao je ozbiljan udarac Rusiji za njenu predodžbu kao jamca sigurnosti za autoratske vladare. Sad saniraju štetu i napadno inzistiraju da su oni odmah dali azil Asadu i organizirali mu transport do Moskve što je poruka vladarima da i oni ako im se dogodi slično, mogu računati na rusku zaštitu”, tumači on, no dodaje da je to i dalje samo – sanacija štete.

Što ostaje kao opcija Rusiji i Ukrajini?

“Pregovori. S obzirom na to što je najavio Trump, da će primorati obje strane na pregovore, u slučaju da Rusija odbije pregovore bi značilo da se američka pomoć Ukrajini znatno povećava što ozbiljno otvara mogućnost ruskog vojnog poraza. Rusija je zasićena ratom i unatoč tome što Zapad nije uspio izazvati pobunu oligarha kao ni krah ruskog gospodarstva, izolirana Rusija ne može održati tehnološku razinu za vođenje rata”, smatra stručnjak.

Rusija tvrdi da je vrlo blizu ciljeva. Mnogi spominju ciparski model koji bi zamrznuo konflikt.

“Ukrajina nema izbora, njen glavni savjetnik je SAD. Ako on postavi uvjete, na njih Ukrajina mora pristati”, rekao je Kovačević. “EU kao vanjskopolitički igrač je neuvjerljiva, gotovo neegzistentna. U Ukrajini je igrala stanovitu ulogu u nekoliko navrata; početkom 2014. je njenim posredovanjem dogovoren sporazum s Janukovičem, a 2015. su Merkel, Hollande i Corbyn posredovali u postizanju sporazuma iz Minska II koji je postao rezolucija Vijeća sigurnosti za kojeg su Amerikanci rekli Ukrajincima “ne morate to poštivati”, podsjeća Kovačević i zaključuje da EU sam sebe diskreditirao odbijajući se zauzeti za ostvarivanje aranžmana čijem ostvarenju je posredovao.”

