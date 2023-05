Djevojčicu napao morski pas, pogledajte kako se spasila

Podijeli :

Trinaestogodišnja djevojčica izbjegla je napad morskog psa na plaži na Floridi prošlog četvrtka tako što je ovog agresivnog predatora - udarila šakom.

Ella Reed za lokalne vijesti je prepričala kako je sjedila u vodi do struka pored prijateljice, kada je osjetila snažnu, oštru bol, prenosi Guardian.

“Morski pas je bio jako snažan,” rekla je Reed. “To sam najviše osjetila jer me snažno udarao u trbuh.”

Udarila ga je šakom kada joj se opet približio. Iako je isprva otplivao dalje, gotovo odmah se vratio.

“Nikako me nije ostavljao na miru, morala sam ga udarati rukom i šakom, ugrizao me i za ruku i za prst,” ispričala je ona.

Potom je viknula prema svojoj majci i bratu.

“Bilo je suludo. Bila je potpuno prekrivena krvlju, od glave do pete, nije vidjela što se događa,” prisjeća se njena majka. “Tresla se, no bila je mirna.”

Djevojčicu je morski pas ugrizao u trbuh, koljeno, ruku i prst, a dobila je 19 šavova, izvijestili su lokalni mediji. “Bila sam u šoku zbog svega što se dogodilo pa nisam osjetila bol, bila sam puna adrenalina,” priča Reed.

Ona vjeruje da ju je napao morski pas bik, veličine otprilike jedan i pol do dva metra. “Voda je bila bistra i u toj situaciji nikada ne znate što se može dogoditi,” kaže Reed, koja se planira vratiti u ocean.

“Prošle godine pet smrtonosnih napada u svijetu”

Upravo na Floridi dolazi do najviše napada morskih pasa nego igdje drugdje u svijetu, kažu podaci sveučilišta u toj saveznoj zemlji. Od ukupno 57 ničim izazvanih napada morskih pasa zabilježenih u svijetu 2022. godine, njih 16 dogodilo se na Floridi.

I dok prošle godine nitko nije poginuo u napadu morskog psa na Floridi, zabilježene su dvije amputacije. Većina ničim izazvanih ugriza morskih pasa u svijetu događa se u SAD-u i Australiji.

Prošle godine došlo je do pet smrtonosnih napada u svijetu, no podaci prikazuju pad u odnosu na 2021. godinu, kada je došlo do devet smrtonosnih napada, i 2020., kada je od napada morskih pasa poginulo desetoro ljudi.

“Općenito govoreći, broj morskih pasa u oceanima je u padu, što može donekle objasniti pad napada,” rekao je Gavin Naylor iz prirodoslovnog muzeja na Floridi.

