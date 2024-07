Donald Trump u prošlosti je donirao tisuće dolara Kamali Harris

Podijeli :

Uz potencijalnu predsjedničku utrku između Donalda Trumpa i Kamale Harris na horizontu, zaboravljeno poglavlje njihove zajedničke povijesti ponovno izranja na površinu.

Obitelj Trump ima dugu povijest doniranja političarima

Između 2011. i 2013. Donald Trump je donirao 6000 dolara Kamali Harris, dok je bila glavna državna odvjetnica Kalifornije, od 2011. do 2017. godine, navodi Independent.

Ivanka Trump, Trumpova kći, također je donirala 2000 dolara Harris 2014. godine, prema podacima do kojih je došao The Washington Post.

Nakon što se Trump prvi put kandidirao za predsjednika 2015. godine, Harris je njegov novac donirala neprofitnoj organizaciji koja se “zalaže za građanska i ljudska prava Srednje Amerike”, izvijestio je tada Sacramento Bee.

Obitelj Trump ima dugu povijest doniranja i demokratima i republikancima.

Kamala Harris: Učinit ću sve da porazim Trumpa

“Gledao sam one protiv kojih se natječem. Većini sam pridonio. Možete li vjerovati? Dao sam demokratima. Dao sam Hillary Clinton. Dao sam svima! Jer to je bio moj posao. Moram im dati. Jer kad nešto želim, to i dobijem”, govorio je Trump tijekom predsjedničke kampanje u Iowi, 2016. godine.

Promatrači tvrde da je ovaj obrazac doniranja, odraz Trumpove prošlosti u svijetu nekretnina u New Yorku, gdje je bilo uobičajeno da bogataši velikodušno doniraju obje stranke kako bi pridobili razne političke usluge.

