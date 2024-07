Turisti na ljetovanju nisu pretjerano oprezni. Traumatolog otkriva kakve ozljede najčešće zarade

Podijeli :

Ortoped i traumatolog, primarijus Milan Milošević gostovao je kod naše Sandre Križanec u emisiji Novi dan gdje su razgovarali o pripremi sportaša ususret Olimpijskim igrama koje se od 27. srpnja održavaju u Parizu.

“Sportaši su posebna kategorija posebice kada su u pitanju Olimpijske igre. Trebaju slušati svoje tijelo, a istovremeno moraju ganjati olimpijske norme. Mišićno-zglobni sustav se ne može opterećivati unedogled tako da je drenažni proces vrlo, vrlo bitan kako ne bi došlo do sindroma preopterećenja.

Najčešće ozljede i period oporavka

Najčešće su upravo takve ozljede uz neke, u velikoj većini slučajeva lakših ozljeda, istegnuća i sličnog”, otkriva Milošević i dodaje:

“Što se tiče vremena oporavka mekih tkiva, on traje od dva do četiri tjedna kad govorimo o lakšim ozljedama. Nakon oporavka sportaši kreću s otprilike 50 posto uobičajenog preopterećenja.

Ako se radi o prijelomu, primjerice kostiju stopala koje su najviše na udaru, treba računati na period od šest do osam tjedana oporavka. S tim da se tu radi o aktivnoj rehabilitaciji tijekom koje se radi na jačanju muskulature, povećanju opsega pokreta i slično. Od težih ozljeda, osim prijeloma vrlo je poznato i oštećenje prednjeg križnog ligamenta koljena. Nakon rekonstrukcije takvog ligamenta, sportaši izvan pogona znaju biti i do osam mjeseci”, kazao je ortoped.

Nedisciplinirani sportaši

Na pitanje ima li nediscipliniranih sportaša, Miloševih kroz smijeh odgovara da ih uvijek ima: “Nebrojeni broj talenata je prošao pokraj nas koji nije imao disciplinu, radnu naviku, a mogli su imati lijepu rezultatsku budućnost. Mi u našoj ustanovi konstantno potičemo suradnju liječničke službe s trenerskim timom i s kondicijskim timom. Natjecanja su sve brojnija i intenzivnija, tako da bez liječničke službe to danas ne ide ako se računa na ozbiljnije rezultate.”

I dalje postoji profesionalnih sportaša koji ignoriraju to da liječnik neophodan u timu: “To je danas u manjini. Tijelo je najbolji pokazatelj i vrlo brzo pokaže do kud može ići i postoji cijeli niz specijalizacija koje su uključene u sportsku priču.”

Ključ – dijagnostika

“Kvalitetna i brza dijagnoza je ključna; koristimo ultrazvuk kostiju i mišića koji je brz i efikasan. Dinamički prikazuje što se točno događa s tetivom i ligamentom. Tu je i rendgen i magnetna rezonanca. Uz njihovu pomoć može se brzo djelovati, bilo konzervativno ili operativno.”

Komentirajući mentalna ograničenja sportaša koja su, kako kaže, sve značajnija, primarijus kaže kako je “mentalni sklop kod sportaša bitno drugačiji i njihova očekivanja su veća. To im može poslužiti i kao motivacija za “brže, više, jače.” Mislim da nema većeg opterećenja od velikog natjecanja kao što su Olimpijske igre. Svaki liječnik je na određeni način i psiholog, to morate biti jer to utječe na čitavi proces liječenja.”

Sezona sanacija ozljeda turista

Što se tiče nepripremljenih turista koji odlaze primjerice japankama u planine i druge prezahtjevne terene s obzirom na opremljenost, Milošević govori kako je najčešća ozljeda distorzija i prijelomi gležnja i ručnog zgloba: “Neke teže ozljede su primjerice ozljede kralježnice uslijed pada i to sve zahtijeva hitnu ortopedsku skrb. Poučak je dobro se pripremiti što se tiče ruta.”

Tko to plaća?

“Kad su turisti u pitanju, radi se o minimalnom iznosu. Kada bi ljudi bili svjesniji koliko bi ih ta avantura mogla koštati, vjerojatno bi drugačije pristupali. Da je to trošak za porezne obveznike – apsolutno, a bit će i veći.”

Komentirajući recept za sportski uspjeh uoči OI-a, primarijus podsjeća: “Red, rad i disciplina su tri zlatna pravila, a uz njih bitno je redovito se konzultirati s liječnicima. Uvijek je dobro biti u prirodnim gabaritima koje tijelo može podnijeti”, zaključuje.

