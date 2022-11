Projektili pali na Poljsku, dvoje mrtvih, Orban sazvao sastanak Vijeća za obranu

Dvije osobe poginule su u eksploziji u Przewodowu, selu na istoku Poljske blizu granice s Ukrajinom, objavili su vatrogasci u utorak.

“Vatrogasci su na mjestu događaja, nije jasno što se dogodilo”, rekao je Lukasz Kucy, dežurni vatrogasni časnik u obližnjoj vatrogasnoj postaji.

BREAKING - Radio Zet: Two stray rockets fell in the town of Przewodów in Poland on the border with Ukraine. They hit the grain dryers. Two people died. The police, the prosecutor's office and the army are on site. https://t.co/WhAoxH7YQc pic.twitter.com/9VhnoZwl81