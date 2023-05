Elizabeth Holmes je u zatvoru

Podijeli :

Mark Felix / AFP

Osramoćena osnivačica Theranosa Elizabeth Holmes (39) javila se na izdržavanje 11-godišnje zatvorske kazne, javljaju američki mediji. Žalbeni sud je prije dva tjedna odbio njezinu molbu da se brani sa slobode dok pokušava poništiti svoju osudu u prijevari s testiranjem krvi.

Podsjetimo, Elizabeth Holmes je osuđena na 11 godina i tri mjeseca zatvora zbog prevare investitora koji su uložili u njezin startup za testiranje krvi, koji je svojedobno bio procijenjen na 9 milijardi dolara.

Osuđena je u siječnju za tri optužbe za prevaru putem interneta i jednu optužbu za zavjeru nakon što je porota utvrdila da je kriminalno prevarila ulagače zbog lažnih tvrdnji da tehnologija za testiranje krvi njezine tvrtke može dijagnosticirati razne bolesti nakon uzimanja uzoraka od samo nekoliko kapi krvi.

U najnovijoj presudi američki okružni sudac Edward Davila naredio je Holmes da plati 452 milijuna dolara odštete oštećenima. Preporučio je da Holmes služi kaznu u ženskom zatvoru u Bryanu, u Teksasu, piše Fox Business. Sud je prihvatio taj prijedlog.

Uspon i pad milijarderke koja je prevarila svijet

Elizabeth Holmes, najmlađu milijarderku, mediji su uzdizali kao jednu od uspješnih priča iz Silicijske doline, nazivajući je ženskim Steveom Jobsom, ali uslijedile su optužbe za prevaru kojima je vrijednost tvrtke Theranos, čija je glavna osnivačica, s devet milijardi dolara pala na znatno manji iznos, nakon čega je Holmes podnijela ostavku te direktorsko mjesto prepustila dosadašnjem glavnom savjetniku tvrtke Davidu Tayloru.

Od početaka 2003. godine, kad je osnovala farmaceutsku tvrtku Theranos, preko vrhunca u 2014. godini kad ju je Forbes proglasio najmlađom milijarderkom, do konačnog pada, slika Holmes u javnosti prošla je transformaciju od mlade rastuće poduzetničke nade do prevarantice koja zlostavlja svoje zaposlenike.

Od ideje koja ju je lansirala u zvijezde, revolucionarne metode vađenja i analiziranja krvi, danas su ostale samo ruševine.

Prije samo devet godina bila je na vrhu svijeta

Već 2014. godine Holmes je, kako piše Business Insider u svom tekstu o njenom padu, bila na vrhu svijeta. Činilo se da ništa ne može stati na put genijalnoj mladoj ženi koja je osmislila revolucionarnu ideju skraćivanja i poboljšanja dijagnostike bolesti iz uzorka krvi pacijenta.

Zanimljivo je da se prva adresa njene tvrtke nalazila na istoj lokaciji kao i onoj osnivača Facebooka Marka Zuckerberga. Kao i on, svoj posao započela je vrlo mlada, s 19 godina, a do svoje tridesete već je ušla u društvo najbogatijih i najmoćnijih poduzetnica. No danas su laboratoriji i centri za testiranje njene tvrtke zatvoreni, a ona je optužena za prevaru i prikrivanje.

A s devet godina izjavila je kako želi biti milijarderka kad odraste. Te iste godine navodno je u pismu ocu napisala: “U životu želim otkriti nešto novo, nešto za što čovječanstvo ni ne zna da je moguće.”

Od rane mladosti bila je, kažu, vrlo kompetitivna, o čemu svjedoči i crtica iz igre s mlađim bratom i rođakom. Kad bi igrali poznatu društvenu igru Monopoly, Elizabeth je inzistirala da je odigraju do kraja, skupljajući kuće i hotele sve dok ne bi pobijedila. Ako bi kojim slučajem izgubila, ljutito bi otišla.

Tijekom srednje škole razvila je iznimnu radnu etiku često ostajući budna do kasno zbog učenja. Lako je postala jedna od najboljih učenica, a već tada je pokrenula svoj posao s prodajom softvera Kinezima. Tad je počela i učiti mandarinski jezik te je primljena na ljetni program Sveučilišta Stanford.

Željela je upisati medicinu jer je jedan njen predak bio kirurg, no rano je otkrila da se boji igala. Kasnije će kazati kako je to utjecalo da pokrene Theranos.

Na Stanfordu je upisala kemijsko inženjerstvo. Na prvoj godini postala je dobitnica stipendije od 3000 dolara za istraživački projekt. Nakon prve godine ljeto je provela stažirajući u institutu Genome u Singapuru. Pripravništvo je dobila dijelom i jer je govorila mandarinski.

Osnivanje Theranosa

Na drugoj godini predložila je svom profesoru Channingu Robertsonu da pokrenu tvrtku. S njegovim blagoslovom, osnovala je Real-Time Cures, koji je kasnije preimenovala u Theranos. Bilo je to u travnju 2004. godine, a već u prosincu primila je investiciju tešku 6 milijuna dolara.

Uskoro je napravila patent za uređaj za nošenje koji bi mjerio pacijentovu krv i dozirao lijekove. Do sljedećeg semestra, Holmes je napustila Stanford i počela raditi u podrumu studentske kuće. Do kraja 2010. godine došla je do 92 milijuna dolara. Ipak, konkretnih pokazatelja o njenom radu u tom vremenu nije bilo.

Najavljivala revolucionarnu tehnologiju

Njen poslovni model temeljio se na revolucionarnoj ideji testiranja krvi s malom količinom iz jagodice prsta, za razliku od ostalih tehnologija za koje je potrebno izvaditi nekoliko ampula krvi iz vene, odnosno uređaju za napredno testiranje krvi pod nazivom Edison. Govorila je da će to testiranje omogućiti otkrivanje niza bolesti među kojima su rak i visoki kolesterol.

A ona sama najavljivala je demokratizaciju zdravstvene skrbi pomoću šireg pristupa preventivnom liječenju. U intervjuima je govorila kako stvaraju tehnologiju koja iz jedne kapljice krvi može dijagnosticirati na stotine bolesti, što će spasiti mnoge živote i promijeniti svijet.

Uskoro je novac počela prikupljati od poznatih investitora kao što su Oracle, Larry Ellison i Tim Draper, otac prijatelja iz djetinjstva, osnivača poznate tvrtke VC firm Draper Fisher Jurvetson. Draper ju je nastavio braniti i nakon optužbi za prevaru. Novac od investitora uzela je pod uvjetima da ne mora otkriti kako funkcionira Theraneova tehnologija te da ima zadnju riječ prilikom donošenja odluka.

Opsjednutost tajnošću proširila se na sve aspekte tvrtke do te mjere da je troje bivših zaposlenika tužila zbog otkrivanja poslovnih tajni. U prvom desetljeću gradila je tvrtku u tajnosti. A bila je opsjednuta i sa sigurnošću. Svatko tko bi posjetio prostorije tvrtke morao je potpisati ugovor, a prostorijama se kretati u pratnji osiguranja, čak i do WC-a.

Ugledala se na Stevea Jobsa

Sklonost tajnovitosti je preuzela od jednog od svojih idola iz Silicijske doline Stevea Jobsa. No ne samo to. Počela je nositi i dolčevite, postala je veganka, a kao i njen uzor, nikad nije išla na godišnji odmor.

Kažu da je čak i njen netipično za ženu dubok glas bio dio pažljivo osmišljenog imidža koji je stvorila kako bi se uklopila u dominantno muški poslovni svijet. Bila je zahtjevna šefica, željela je da njeni zaposlenici rade jednako kao i ona. Od svoje tajnice je tražila da vodi računa o tome kad zaposlenici dolaze u ured i odlaze s posla. Da bi potaknula ljude da duže ostaju na poslu, počela je naručivati večere oko osam sati.

Što se privatnog života tiče, i on je bio vezan uz tvrtku koju je gradila. Ubrzo nakon što je napustila fakultet počela je izlaziti s dvadeset godina starijim COO-om Sunnyjem Balwanijem, kojeg je upoznala tijekom Stanfordovih ljetnih škola kad joj je pomogao jer su je drugi studenti zlostavljali. Iako nije imao iskustva u medicinskoj znanosti, postao je drugi čovjek tvrtke, a za njega su tvrdili da zlostavlja zaposlenike. Bio je zadužen za to da znanstvenici i inženjeri u Theranosu ne razgovaraju jedni s drugima o poslu. Prekinuli su 2016. godine kad ga je Holmes izbacila iz tvrtke.

Probali je smijeniti još 2008. godine

Uprava je 2008. godine odlučila Holmes smijeniti s mjesta glavne direktorice kako bi je zamijenili nekim iskusnijim, no nakon tri sata nagovaranja, nagovorila ih je da odustanu. Kako je Theranos počeo prikupljati milijune za ulaganje, Holmes je postala javna ličnost koja je krasila naslovnice Fortunea i Forbesa, nastupala na TED Talku i sudjelovala u panelima s Billom Clintonom.

Theranos je uskoro sklopio partnerstva s Capital Blue Crossom i Cleveland Clinicom koji su ponudili testiranje patenta, a s Walgreensom, drugim najvećim farmaceutskim lancem, sklopili su ugovor o testnim centrima. Tvrtka je sklopila i partnerstvo sa Safewayom vrijedno 250 milijuna dolara.

Njena kompanija oglašavala se pod motom “Jedna mala kap mijenja sve” – “Potpuno isti testovi, potpuno mali uzorak”.

Holmes je 2011. godine u tvrtki zaposlila i mlađeg brata Christiana koji nije imao nikakvog iskustva u medicini ili znanosti, a prethodno je radio kao analitičar u Washingtonu nakon što je diplomirao na Duke Universityju. Mlađi brat je svoje prve dane u Theranosu proveo čitajući sportske vijesti i dovodeći prijatelje s fakulteta u tvrtku. Njegovu družinu su u tvrtki zvali Frat Pack i Therabro.

Postala je najmlađa milijarderka na svijetu…

U jednom trenutku Elizabeth je postala najmlađa milijarderka koja je to sama postala, s oko 4.5 milijardi. Negdje u to vrijeme tehnologija Theranosa postaje sumnjiva znanstvenicima, a Ian Gibbons, glavni znanstvenik tvrtke i jedan od prvih zaposlenika, upozorava Holmes kako postoje nesavršenosti u tehnologiji te da testovi nisu spremni za javnost.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) u kolovozu 2015. počinje istraživati Theranos te pronalaze nepravilnosti u testiranju patenta. U isto vrijeme službenici centra za regulaciju laboratorija (Centers for Medicare and Medicaid Services – CMS) posjetili su laboratorij kompanije Theranos gdje su pronašli velike netočnosti u testovima koji su se provodili za pacijente.

Dva mjeseca kasnije novinar Wall Street Journala, John Carreyrou, koji prati medicinu i zdravstveni sektor, objavljuje istraživanje o prevari u korištenju tehnologije te to označava početak silazne putanje tvrtke. Ovaj novinar otkrio je kako Edison, sprava za testiranje krvi koju koristi Theranos, nije mogla dati točne rezultate te da je tvrtka ustvari koristila tradicionalnu aparaturu. Za Theranos su se zainteresirale i druge državne i savezne institucije poput FBI-ja, a Walgreens je potom raskinuo ugovor s tvrtkom.

…a onda se kula od karata počela rušiti

“Ovo se dogodi kad pokušavaš donijeti promjene, prvo misle da si lud, onda se bore protiv tebe, a potom odjednom promijeniš svijet”, rekla je Holmes, braneći se od optužbi u CNBC-ovoj emisiji Mad Money. Ipak, u srpnju 2016. godine izbačena je na dvije godine iz industrije laboratorijskog testiranja. Do listopada Theranos je morao prekinuti sva laboratorijska testiranja.

Američka komisija za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima lani je u ožujku optužila Holmes i Balwanija za veliku prevaru. Holmes je pristala odreći se financijske kontrole i sudjelovanja u donošenju odluka, platiti 500.000 dolara kazne i vratiti dio Theranosovih dionica. Također, nije joj dopušteno da u sljedećih deset godina bude direktor kompanije na burzi, no dopušteno joj je da bude CEO privatne kompanije. Unatoč optužbama, Holmes je tražila od investitora još novca da spasi tvrtku.

Theranos je 2018. objavio da se Holmes povlači s mjesta direktorice. Istog dana ministarstvo pravosuđa objavilo je da je federalna porota odlučila optužiti Holmes i Balwanija, piše Index.

