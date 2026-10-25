PROTIVLJENJE PLANU
FOTO / Bitka za slobodno novinarstvo: Tisuće Čeha prosvjedovalo protiv reforme medija desne vlade
Tisuće ljudi izišle su na ulice Praga u nedjelju zahtijevajući medijske slobode te prosvjedujući protiv vladina plana za preustroj financiranja češke javne televizije.
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Prosvjede u središtu Praga organizirala je građanska inicijativa Milijun trenutaka za demokraciju, a prosvjednici su nosili transparente na kojima je pisalo "Zaustavite vladu arogancije i destrukcije" i "Ne želimo natrag cenzuru."
Proteklih dana, već je došlo do manjih prosvjeda u Pragu, Brnu i drugim gradovima.
Desničarska, populistička vlada premijera Andrej Babiša želi ukinuti televizijsku pristojbu i umjesto toga financirati javnu televiziju i radio iz državnog proračuna.
Predložena reforma bi također uključivala i smanjenje financiranja za više od 15 posto, što je potaknulo strahove glede nezavisnosti javnih televizija u zemlji.
Prijedlog zakona prošao je svoje prvo čitanje u Zastupničkom domu, donjem domu parlamenta, tijekom neobičnog noćnog zasjedanja.
Predsjednik izdao upozorenje
Češki predsjednik Petr Pavel kritizirao je vladinu ishitrenost da progura zakon, upozorivši da proces baca sumnju na njezine namjere.
Odluka da se o prijedlogu zakona raspravlja noću tijekom vikenda podriva "vjeru u dobre namjere njegovih zagovaratelja", rekao je Pavel, koji se sukobio s Babišem glede nekolicine pitanja.
Bivši general, koji je izabran kao nezavisni kandidat, naglasio je da je javna televizija stup demokracije te je pozvao na raspravu među širom javnosti i stručnjacima prije bilo kakve veće reforme.
Kritičari optužuju vladu da pokušava Češki radio i Češku televiziju pretvoriti u glasnike vladajuće koalicije tako što će ih učiniti financijski ovisnima o državi.
Babiš je odbacio optužbe.
"Nitko se ne planira miješati u program ili prenošenjem vijesti", rekao je premijer.
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