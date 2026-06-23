MASOVNI PROSVJEDI U ČEŠKOJ
Je li RTV pristojba jamstvo neovisnosti medija?
Češka vlada pokrenula je reformu financiranja javnih medija kojom bi od 2027. godine bila ukinuta RTV pristojba, a financiranje Češke televizije (ČT) i Češkog radija (ČRo) prebačeno na državni proračun. Riječ je o jednom od ključnih predizbornih obećanja vladajuće koalicije predvođene premijerom Andrejem Babišem.
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Vlada tvrdi da će novi model biti pravedniji jer će ukloniti jednaki namet za sva kućanstva, bez obzira na njihove prihode. Andrej Babiš ističe i da će javni mediji biti prisiljeni poslovati učinkovitije te da dosad nisu bili pod dovoljno strogim nadzorom.
No prijedlog je izazvao snažne kritike dijela stručne javnosti, medijskih organizacija i oporbe. Prema procjenama, proračun Češke televizije mogao bi biti smanjen za oko 41 milijun eura godišnje, dok bi Češki radio ostao bez približno 16 milijuna eura. Uprave obje kuće upozoravaju da bi takvi rezovi doveli do otpuštanja zaposlenika, smanjenja programa i slabije prisutnosti u regijama.
Iako vlada navodi da se Češka samo pridružuje brojnim europskim državama koje su napustile model RTV pristojbe, stručnjaci upozoravaju da je ključna razlika u zaštitnim mehanizmima, piše Deutsche Welle.
U mnogim zemljama koje financiraju javne medije iz državnog proračuna postoje snažni sustavi kontrole koji štite uredničku neovisnost od političkog utjecaja.
Financiranje iz proračuna može postati sredstvo pritiska
Prema kritičarima, češki prijedlog takve mehanizme ne predviđa. Analitičari upozoravaju da političke elite u postkomunističkim državama često teško prihvaćaju potpuno neovisne javne medije te da bi novi model mogao otvoriti prostor za politički pritisak.
Dodatnu zabrinutost izazivaju primjeri iz Mađarske, Slovačke i Poljske, gdje su vlasti posljednjih godina značajno povećale utjecaj nad javnim servisima. Čelnik oporbene stranke STAN Vít Rakušan prijedlog je nazvao "de facto nacionalizacijom“ javnih medija, dok organizacija Reporteri bez granica upozorava da financiranje iz proračuna može postati sredstvo političkog pritiska.
Pola milijuna Čeha protiv Babiševog zakona
Vlada odbacuje takve optužbe i tvrdi da ne namjerava ugroziti neovisnost javnih medija. Ipak, prijedlog dolazi nakon dugogodišnjih sukoba vladajućih stranaka s Češkom televizijom i Češkim radijem, koje često optužuju za političku pristranost.
Otpor reformi već je vidljiv na ulicama. Građanska inicijativa "Milijun trenutaka za demokraciju“ organizirala je više prosvjeda, a peticiju protiv zakona potpisalo je više od pola milijuna građana.
Za iduće dane najavljeni su novi prosvjedi i štrajk zaposlenika javnih medija, koji upozoravaju da se ne radi samo o pitanju financiranja, nego i o budućnosti medijske neovisnosti i demokratskih standarda u Češkoj.
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