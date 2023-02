FOTO Širi se fotografija iz epicentra: Jedna zgrada neoštećena, poznat vlasnik

Tisuće korisnika Twittera dijele sliku zgrade u Kahramanmarasu, epicentru tragedije u Turskoj, koja usred ruševina jedina stoji netaknuta potresom. Riječ je o zgradi predstavništva Komore inženjera građevine u tom gradu što je sporno zato što bijes raste zbog lošeg provođenja pravila izgradnje u Turskoj, što je dovelo do kolapsa mnogih zgrada u katastrofalnim potresima.

Kako je naša reporterka Iva Puljić Šego u javljanju uživo objasnila, ljudi joj se žale jer su se srušile i nove zgrade. “Kako su nam ispričali na terenu, ljudi su bijesni jer su im te zgrade prodane pod egidom da su kvalitetno građene i da su sigurne od potresa. Potres je pokazao da to nije bilo ni približno tako i da je bila riječ o nekvalitetnoj gradnji iako je bila nova”, rekla je Puljić Šego.

Stanovi za koje su nekoć tako dugo marljivo štedjeli, uređivali i činili ih ugodnima za život sada leže u hrpi ruševina nakon snažnog potresa koji je pogodio Tursku. Nove i stare zgrade, neke izgrađene tek prije šest mjeseci, raspale su se. Druge su se spljoštile poput betonskih palačinki.

Stručnjaci kažu da Turska ima propise za sprječavanje takve katastrofe. Ali ih građevinske tvrtke bijedno provode, od kojih su najveće često bliske predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Upravo je zato korisnicima društvenih mreža sporna ova zgrada Komore inženjera građevine koja je ostala netaknuta u potresu.

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb