FOTO, VIDEO / Četvero mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu, na meti energetska postrojenja

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Dvoje Ukrajinaca starijih od 80 godina među četvero su poginulih u ruskim napadima u noći na srijedu koji su bili usmjereni na energetska postrojenja u četiri ukrajinske regije, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Kijev da prihvati uvjete za mir s Rusijom.

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Ukrajinska policija je objavila da je dvoje ljudi poginulo u Kijevu kada se ruski dron zabio u stambenu zgradu. Još dvije osobe, 83-godišnji muškarac i 81-godišnja žena ubijeni su kod Harkiva na sjeveroistoku zemlje.

One civilian was killed and another one was injured following last night (this early morning) russian terrorist attack on Kyiv😡! One of the strikes was directly on a residential area😡 apartments and civilian cars caught fire 😡! The city is still under attack😔! @IntlCrimCourt https://t.co/5H3385EIbg — Clown (@DanaSLJL) October 21, 2026

Premijer Sergij Korecki rekao je da je Rusija napala energetska postrojenja u Kijevu, Volinu, Odesi i Milolajevu.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njegove snage pogodile skladište dronova u središnjem gradu Poltavi i trafostanicu koja strujom napaja ukrajinski obrambeni i industrijski sektor te logisitčke centre u Kijevu. Također je navelo da je u luci Odesi pogođen brod s vojnim teretom.

🇷🇺💥🇺🇦 Russian forces hit a warehouse complex in Poltava used to store Ukrainian drones, according to the Russian Ministry of Defense. https://t.co/5ctQa40tV1 — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) October 21, 2026

Napadi su dio ruske kampanje da se uoči zime što više ošteti ukrajinska energetska mreža, unatoč tome što traje američka inicijativa za okončanje četverogodišnjeg rata.

Trump je u utorak pozvao Ukrajinu da se dogovori s Moskvom koja, po njegovim riječima, želi dogovor.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff u srijedu se u Sankt Peterburgu sastaje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Guverner Lenjingradske oblasti u kojoj se grad nalazi, rekao je da su ruske snage oborile tri drona nad regijom.