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NAKON TRUMPOVA POZIVA NA MIR

FOTO, VIDEO / Četvero mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu, na meti energetska postrojenja

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Hina
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21. lis. 2026. 12:05
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ukrajina poltava
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Dvoje Ukrajinaca starijih od 80 godina među četvero su poginulih u ruskim napadima u noći na srijedu koji su bili usmjereni na energetska postrojenja u četiri ukrajinske regije, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Kijev da prihvati uvjete za mir s Rusijom.

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Ukrajinska policija je objavila da je dvoje ljudi poginulo u Kijevu kada se ruski dron zabio u stambenu zgradu. Još dvije osobe, 83-godišnji muškarac i 81-godišnja žena ubijeni su kod Harkiva na sjeveroistoku zemlje.

Premijer Sergij Korecki rekao je da je Rusija napala energetska postrojenja u Kijevu, Volinu, Odesi i Milolajevu.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njegove snage pogodile skladište dronova u središnjem gradu Poltavi i trafostanicu koja strujom napaja ukrajinski obrambeni i industrijski sektor te logisitčke centre u Kijevu. Također je navelo da je u luci Odesi pogođen brod s vojnim teretom.

Napadi su dio ruske kampanje da se uoči zime što više ošteti ukrajinska energetska mreža, unatoč tome što traje američka inicijativa za okončanje četverogodišnjeg rata.

Trump je u utorak pozvao Ukrajinu da se dogovori s Moskvom koja, po njegovim riječima, želi dogovor.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff u srijedu se u Sankt Peterburgu sastaje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Guverner Lenjingradske oblasti u kojoj se grad nalazi, rekao je da su ruske snage oborile tri drona nad regijom.

Teme
kijev rat u ukrajini rusija ukrajina

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