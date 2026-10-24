FOTO, VIDEO / Francuska na nogama: Prosvjeduje se diljem zemlje, na ulici oko 70.000 policajaca

Šest osoba uhićeno je nakon što su u zapadnom francuskom gradu Nantesu zabilježeni slučajevi vandalizma i pljački, priopćile su vlasti.

Prefektura regije Pays de la Loire i departmana Loire-Atlantique prethodno je "snažno preporučila" građanima da izbjegavaju središte grada zbog "neprijavljenih okupljanja".

Policija je ranije danas u Nantesu upotrijebila suzavac i vodene topove (vidi objavu u 14:06) te uhitila devet osoba "u vezi s nasilnim incidentima".