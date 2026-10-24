OČEKUJU SE NEREDI
FOTO, VIDEO / Francuska na nogama: Prosvjeduje se diljem zemlje, na ulici oko 70.000 policajaca
Diljem Francuske prosvjeduje nekoliko stotina tisuća građana, što je kulminacija višetjednih demonstracija zbog stanja u javnom školstvu, ali i drugim sektorima u zemlji.
Prosvjednici se žale na nedostatno financiranje obrazovanja i nagli rast troškova života.
REUTERS
REUTERS
REUTERS / Stephanie Lecocq
REUTERS
REUTERS
REUTERS / Hannah McKay
REUTERS / Abdul Saboor
REUTERS / Lisi Niesner
Stephanie Lecocq/REUTERS
Stephanie Lecocq/REUTERS
Zbog straha od novih nereda i nasilja, koji su bili zabilježeni kroz nekoliko tjedana prosvjedovanja, na ulicama je čak 70.000 policajaca, uveden je i policijski sat, spominje se i aktiviranje vojske.
7 Objava
17:12
prije 56 min.
Uhićenja nakon vandalizma i pljački u Nantesu
Šest osoba uhićeno je nakon što su u zapadnom francuskom gradu Nantesu zabilježeni slučajevi vandalizma i pljački, priopćile su vlasti.
Prefektura regije Pays de la Loire i departmana Loire-Atlantique prethodno je "snažno preporučila" građanima da izbjegavaju središte grada zbog "neprijavljenih okupljanja".
Policija je ranije danas u Nantesu upotrijebila suzavac i vodene topove (vidi objavu u 14:06) te uhitila devet osoba "u vezi s nasilnim incidentima".
17:03
prije 1 h
Napad na policiju u Bordeauxu
Policija u Bordeauxu na jugu Francuske izvijestila je da dio prosvjednika baca predmete na policajce, napada pripadnike snaga reda i postavlja barikade na trgu Place de la Bourse.
Pozvali su građane da izbjegavaju to područje.
17:02
prije 1 h
Zasad uhićeno 135 osoba
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je da je policija u sklopu prosvjeda diljem zemlje uhitila 135 osoba te zaplijenila različito oružje.
"Među zaplijenjenim predmetima bili su metalne kuglice, olovna sačma, pirotehnička sredstva, praćke, čelične kuglice, improvizirano oružje, katana i oružje za airsoft", rekao je Nuñez. Dodao je da dosad "nije bilo većih incidenata".
17:02
prije 1 h
Lider radikalne ljevice sudjeluje u prosvjedu
Jean-Luc Mélenchon, čelnik stranke Nepokorena Francuska i kandidat radikalne ljevice na predsjedničkim izborima, također sudjeluje u prosvjednoj povorci u Parizu.
Ranije se obratio novinarima i poručio da će se prosvjedi održavati svakog tjedna sve dok Emmanuel Macron i njegova vlada ne odgovore na zahtjeve građana.
Macron će, rekao je Mélenchon, "shvatiti da će se ovo ponavljati svakog tjedna". Francuskog predsjednika pozvao je da udovolji zahtjevima studenata, poručivši mu da "još ima vremena popustiti".
Macron se jučer prvi put od početka prosvjeda prije mjesec dana sastao s predstavnicima studenata.
17:00
prije 1 h
Neredi u nekim gradovima, u Parizu zasad mirno
Vlasti su u Nantesu, na zapadu Francuske, upotrijebile suzavac i vodene topove. Prefektura regije Pays de la Loire i departmana Loire-Atlantique priopćila je da je policija intervenirala jer su pojedinci "pokušali probiti zabranjeni perimetar gdje su se trebala održati neprijavljena okupljanja". U Parizu je zasad sve mirno.
16:59
prije 1 h
Poziv policiji
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez pozvao je policiju da danas bude "iznimno brza u reagiranju" na izgrednike. Njegov poziv uslijedio je nakon što su se vojnici danas pridružili policajcima koji patroliraju francuskom prijestolnicom.
Vlasti očito nastoje bolje kontrolirati nerede tijekom ovog vikenda, nakon što su ih prošle subote nasilje, pljačke i neredi barem djelomično zatekli nespremnima. Vojnici iz protuterorističke postrojbe jutros su patrolirali avenijom Champs-Élysées, dok su policijski kombiji kružili oko Slavoluka pobjede.
16:58
prije 1 h
U nekim gradovima zabrane
U Parizu i Marseilleu očekuju se glavni prosvjedi i tamo su najavljeni marševi. No, lokalne vlasti zabranile su druga okupljanja, kao u Lyonu, Nici i Montpellieru. Sve iz straha od nereda i nasilja.
Sindikalne organizacije kritizirale su zabrane, ocijenivši ih kršenjem slobode izražavanja, koja je zajamčena Ustavom.
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