Game of Thrones u Rusiji: “Skidanje Putina sada bi moglo biti opasno!”

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Newsnightu je analizirao poruke s NATO summita, dvije hrvatske delegacije, ali i situaciju u Rusiji i poziciju ruskog lidera Vladimira Putina nakon propale pobune.

Čini se Ukrajina nikad nije bila biže članstvu u NATO savezu, a Avdagić se osvrnuo na komunikacijski stil ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Zelenski nema taj stil komunikacije gdje govori ‘hvala vam’ nego ‘nama treba, budite uz nas‘”, rekao je.

Navodi da su Ukrajinci pokazali izniman otpor, ali da ne bi mogli preživjeti bez zapadne pomoći.

Osvrnuo se i na dvije hrvatske delegacije na summitu, jednu predsjednika Zorana Milanovića, a drugu ministra Gordana Grlića Radmana.

“Mi tu dosta bacamo sami na sebe reflektore. Nisu tamo samo ministri, predsjednici, premijeri, tamo je mnoštvo diplomata, sigurno da se razgovara o tome, to je sigurno jedan kuriozitet. Da je to neugodno – je. Cijela ta priča, sukob je u najmanju ruku neugodan. Čini mi se da predsjednik ima dosta odriješene ruke”, kazao je Avdagić.

Osvrnuo se i na zaokret turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana koji je dao zeleno svjetlo za pristup Švedske NATO-u.

“Dobra vijest da NATO summit dobije medijskog prostora. Ja sam to očekivao… Erdogan je u principu zapadni igrač, ali da će svaku ovakvu priliku iskoristiti do maksimuma, to je posve sigurno. Neki su rekli da je iskamčio puno, dobio je F-16. Čekajte, nije dobio, platit će ih. Nije to poklon”, rekao je analitičar.

Osvrnuo se i na marš Jevgenija Prigožina na Moskvu, navodeći da je to bila posve bizarna situacija. Komentirao je i je li sada poljuljana pozicija Vladimira Putina.

“Apsolutno, to više uopće nije sporno. Mislim da je poljuljan nakon što se dva tjedna od početka rata nije postiglo ono što se očekivalo, tad je poljuljanost nastala, ona se sve više klima. Čitavom tom sustavom elite tamo je glavna stvar da se on održi. Skidanje Putina u ovom trenutku, čak i kad gledate iz Zagreba, možete zaključiti da bi to bilo opasno. ‘Game of Thrones’ nakon toga… Mislim da bi cijeli Zapad bio zabrinut u nekim trenutcima”, istaknuo je Avdagić.

