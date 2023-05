Gdje se Putin krije? Objavljeni detalji o masivnom bunkeru, evo kako izgleda

Podijeli :

Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP

Vjerojatno mislite da su arhitekti koji su projektirali palaču Vladimira Putina mislili na svaki detalj.

Ogroman kompleks, vrijedan milijarde, nalazi se na divljoj litici s pogledom na Crnom more, a odiše luksuzom kakav bi svaki autokrat poželio. Dokumentarac Alekseja Navaljnog otkrio je da palača ima vlastitu crkvu, vinski podrum i kasino. Ima i salon za nargile sa šipkom za striptiz, arboretum i klizalište za hokejaške utakmice koje Putin voli igrati sa svojim pajdašima. Ipak, sretno vam ako želite naručiti dostavu hrane – osiguranje je značajno. Putinova carska palača odsječena je od zemlje kojom vlada šumom površine 70 kvadratnih kilometara, ali i posebnom zonom zabrane leta, piše Business Insider.

Ove mjere opreza nisu samo Putinova paranoja. Ranije ovog mjeseca, ruske vlasti tvrdile su da su dva drona pokušala izvršiti atentat na Putina u neuspješnom napadu koji je završio eksplozijama iznad Kremlja.

Ipak, usprkos kraljevskom luksuzu i osiguranju koje se ne bi posramile ni utvrde, graditelji palače zaboravili su, čini se, jedan ključni detalj. Zaboravili su sakriti planove u kojima su jasno vidljiva dva tunela ispod kompleksa. Svaki iole sposobni sigurnosni aparatus neke države uložio bi divovske napore da postojanje tih tunela održi tajnim.

Štoviše, ovi planovi javno su objavljeni na ruskom internetu. Metro Style, sada propali ruski izvođač, objavio je dijagrame na svojoj stranici kako bi se pohvalili svojim radom 2010-ih godina. Planovi su se mogli vidjeti na internetu sve do 2016.

VIP posjetitelji

Danas, Insider objavljuje verzije dijagrama s engleskim prijevodima, koje možete vidjeti ovdje.

Podzemni kompleks ispod Putinove palače sastoji se od dva odvojena tunela spojena dizalom koje se spušta otprilike 50 metara pod zemlju. Arhitektonski planovi pokazuje da tuneli, obloženi čistim betonom, opskrbljeni s dovoljno svježe vode, ventilacije i ekstenzivnim kablovima: VIP posjetitelji tamo mogu preživjeti danima, možda i tjednima. Stručnjak koji je pregledao planove u njima vidi znakove Putinove opsesije preživljavanjem u doba kada drugi autokrati padaju.

“Putin je dosta anksiozan oko toga što nije baš do kraja legitiman vladar Rusije,” kaže Michael C. Kimmage, bivši dužnosnik američkog ministarstva vanjskih poslova koji je radio na američkoj politici prema Ukrajini i Rusiji. “On zna da njegova legitimnost nije dokraja osigurana izborima i zbog toga pokušava maksimalno ojačati svoju osobnu sigurnost izgradnjom ovakvih kompleksnih, dobro osiguranih osobnih rezidencija.”

Izlazi iz tunela vidljivi su tik ispod kompleksa palače, na goloj litici koja se uzdiže iznad plaže.

Niži tunel uključuje i pokretnu stazu koja vodi prema izlazu. “Ovaj tunel ima svakakve sigurnosne značajke,” kaže Thaddeus Gabryszewski, strukturni inženjer upoznat s obrambenim strukturama, koji je proučio dijagrame za Insider. “Imate protupožarni sustav, vodu, kanalizaciju. Ovo je namijenjeno za nečije preživljavanje ili bijeg.”

Svi čelnici nuklearnih sila imaju planove za ekstremne situacije. Američki predsjednik ima bunker ispod Bijele kuće, ali u centru Mount Weather u saveznoj državi Virginiji. Ipak, za razliku od američkih objekata, kompleks na Crnom moru financiran je iz privatnih izvora i u privatnom je vlasništvu. Čini se da je namijenjen ne toliko za potrebe osiguravanja kontinuiteta političkog sustava, već za preživljavanje jednog pojedinca. Putinovo ulaganje u podzemni tunel, izgrađen u godinama kada je Putin još javno promišljao o ruskoj integraciji u Europu, dokaz je koliko dugo se ruski vođa priprema na prijetnje i gradi tajne izlaze u kojima se može sakriti ili pobjeći. “Moramo ovo vidjeti kao dio dugog sukoba sa Zapadom koji je ostavio traga u posljednjih 13 ili 14 godina Putinova života,” kaže Kimmage.

“Ove slike nisu nacrti,” kaže Gabryszewski. “Ovo je bliže arhitektonskim crtežima. Pokazuju vam namjenu, ideju i raspored prostora.”

Dva tunela duga su otprilike 40 i 60 metara, a široki su šest metara, stvarajući tako nekih šestotinjak kvadratnih metara potencijalnog životnog prostora koji je, pokazuju neki znakovi, otporan na eksplozije. Odgovor na pitanje mogu li tuneli izdržati udar nuklearne bombe ovisi o dva faktora koja se ne mogu iščitati iz dijagrama – koliko su ojačani debeli betonski obrubi tunela i čime je ispunjen prostor između njih, dodaje Gabryszewski.

Crteži pokazuju nekoliko značajki koje sugeriraju da je Putin naručio izgradnju strukture razmišljajući o najgorim scenarijima. Posebno je zapanjujuće 16 stalaka, svaki širine otprilike pola metra, zabijenih u zidove nižeg tunela. Oni bi trebali držati kablove za struju, osvjetljenje, bakrene žice i optičke kablove potrebne za zapovjedni centar.

Čista količina kablova u nižem tunelu važna je jer se radi o mnogo većem broju nego što bi bilo potrebno za upravljanje unutarnjim sustavima samog tunela.

“Mogli bi biti za komunikacije, osvjetljenje, struju, svašta prolazi kroz kablove i cijevi,” kaže Gabryszewski. “To je poprilično kablova samo za tunel. Možda se radi o nekom pomoćnom sustavu za čitavu palaču. Jedan od tunela, čini se, ne služi samo kao izlaz, već i kao kralježnica čitavog kompleksa za hitne slučajeve.

“Previše kablova samo za tunel”

Ni moskovska kompanija koja je kupila Metro Style ni glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nisu odgovorili na novinarske upite. Usred masovnih prosvjeda izazvanih istragama Navaljnog u kompleks 2021. Putin je negirao da je on vlasnik palače na Crnom moru.

Metro Style je kompanije osnovana 90-godina prošlog stoljeća, a ruska vlada dodijelila joj je posao kopanja tunela za podzemnu željeznicu ispod Moskve. Kada su ove dijagrame objavili na svojoj stranici, iz tvrtke nisu konkretno rekli da su podzemni tuneli izgrađeni za Putina. Umjesto toga, opisali su ih kao “kompleks podzemnih struktura za kuću u gradu Gelendžiku u Krasnodaru.” Gelendžik je grad najbliži kompleksu – pet sati vožnje udaljen od Sočija.

Postojanje utvrđenih tunela preko 1.700 kilometara udaljenih od Moskve pokazuje da Putin ne želi samo ugoditi vlastitim željama za lagodan život blizu odmarališta. Putin također želi ostati živ. Želja za preživljavanjem najvjerojatniji je motiv za izgradnju tunela na ovoj udaljenoj lokaciji, kaže Kimmage. “Dva puta je došlo do velike tranzicije u tijeku ruske povijesti – 1917. i 1991. godine – a u oba slučaja je status glavnog grada, kao i pozicija vođe, predstavljali velike probleme,” dodaje on. “Putin planira za takve slučajeve gradeći mrežu rezidencija udaljenih što je više moguće od centra zemlje. Iako aktivne prijetnje nema, on se zbog ovoga brine.”

Dijagram koji prikazuje unutrašnjost okna dizala koji spaja dva tunela sugerira postojanje šest odvojenih otvora za ventilaciju. Veći broj otvora za ventilaciju i dva odvojena tunela možda su dizajnirani u slučaju kemijskog napada: višci otežavaju potpuni prekid dotoka svježeg zraka u palaču.

Dijagrami ne nude detalje o strukturama istočno od kompleksa tunela. Budući da se čini da se tuneli spajaju s cestom, moguće je da su strukture na istoku dizajnirane kao rute kroz koje se mogu donositi potrepštine. Gabryszewski pokazuje na prostor blizu kraja ceste, pored kompleksa tunela, koji bi mogao biti iskorišten za istovar i utovar potrepština.

Putinove pažljive pripreme

Link koji vodi na prikaze dijagrama godinama je cirkulirao među moskovskom supkulturom imena “kopači”. Radi se o urbanim istražiteljima koji posjećuju i dokumentiraju zabranjene prostore. Dijagrame je potom u svoje detaljno izvješće o palači uključio i Navaljni, ruski oporbeni političar koji sada služi 9-godišnju kaznu zatvora u Rusiji. Prvi put je Insider saznao za dijagrame od jednog anonimnog “kopača” povezanog sa skupinom “Sekta Ze”. Glasnogovornik skupine u razmjeni e-mailova rekao je da dijele svoja otkrića “jer smo umorni od Putinove glupe face i želimo svijetu pokazati njegov paranoidni podzemni transportni sustav.” U narednom videopozivu, glasnogovornik je rekao da je progovorio jer želi “ubrzati konačni kraj režima.”

Kimmage kaže da Putinove pažljive pripreme koje je proveo prije deset godina pokazuju koliko dugo on razmišlja o mogućnosti oduljenog sukoba sa Zapadom.

“Uz rat u Ukrajini,” kaže Kimmage, “dolaze i govori, propaganda, pretjerivanje, cijeli taj performativni aspekt koji dobro prolazi unutar Rusije. Ipak, ovo je istovremeno i smrtonosno stvarno. Putin vjeruje da ratuje protiv Zapada, a nuklearna dimenzija važan je dio toga. Zna da stoji na vrhu vulkana. Ne čini se da je toliki psihopat da će pokrenuti nuklearni rat – ipak ima unuke – ali stoji na tom rubu već jako dugo. Ovi tuneli, bunkeri, sve je to dio iste priče.”

