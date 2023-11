Hrvat na Islandu otkrio u kolikoj su opasnosti građani od erupcije vulkana

Podijeli :

Geološka pozicija Islanda trenutno je posebno nepovoljna. Dok se vulkan Fagradalsfjall priprema za erupciju, stotine potresa tresu poluotok Reykjanes svaki dan. O situaciji na Islandu govorio je Dino Đula, hrvatski novinar koji živi na otoku.

Đula ističe da razina opasnosti više nije tako ozbiljna, no evakuacija se nastavlja te nikome nije dozvoljeno vratiti se u grad Grindavik.

Profesor o Islandu: Zbog učestale trešnje lava se kreće kroz podzemlje, to su tisuće potresa dnevno

Upitan kolika je opasnost da grad bude u potpunosti uništen i postoji li plan što učiniti sa 4.000 stanovnika Grindavika, odgovara: “Uvijek postoji mogućnost da će vulkan eruptirati u središtu grada, a u tom će slučaju grad biti sravnjen sa zemljom. No, najvjerojatnija je mogućnost da će vulkan eruptirati sjeverno od grada, a u tom slučaju bi se mogla ponoviti ista stvar koju smo imali u prošlom stoljeću kad se dogodila erupcija vulkana odmah kod grada i rezultirala je time da je mali broj kuća ostao pokriven magmom. Država je uspjela pomaknuti magmu i skrenuti joj putanju prema oceanu. U slučaju da i ova erupcije bude sjeverno od grada, velika je šansa da sve prođe dosta dobro.”

Smatra da trenutna situacija ne šteti gospodarstvu: “Ovo je već treća godina da imamo ovakve aktivnosti i one su same po sebi dovele dosta ljudi do naših vulkana da vide kako izgledaju. Nisam siguran da ovo šteti gospodarstvu, naročito ako uzmemo u obzir da smo od 2010. do covida imali 15 do 25% povećanje broja turista svake godine, baš zbog toga što su ljudi shvatili da smo zemlja koja ima vulkane”, objasnio je.

