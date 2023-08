Isplivali novi detalji o poznanstvu Putina i Prigožina: Upoznali se u kasinu?

Podijeli :

east2west news / WillWest News / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je izrazio iskrenu sućut obiteljima poginulih u padu zrakoplova među kojima je bio i Jevgenij Prigožin za kojeg je kazao da je bio "nadaren poslovni čovjek".

Govoreći o šefu Wagnera, rekao je da ga poznaje jako dugo. “Znam ga od početka 90-ih. Bio je to čovjek teške sudbine, koji je počinio teške pogreške u svom životu, ali je postizao potrebne rezultate.”

“Bio je nadarena osoba, nadaren poslovni čovjek, radio je ne samo u našoj zemlji i postizao je rezultate, već i u inozemstvu, posebno Africi. Sudjelovao je u poslovima s naftom, plinom, dragocjenim metalima i dragim kamenjem.”

Ruski portal Meduza objavio je više detalja o poznastvu Putina i Prigožina, navodeći i gdje su se upoznali. Meduza tako piše da su ove posljednje izjave ruskog lidera kontradiktorne s onim ranijima, pojašnjavajući da se ranije pisalo da se Prigožin i Putin znaju od 2000-ih.

Prema tim ranijim napisima, oni su se upoznali u restoranu u St. Petersburg koji je otvorio Prigožin. U tom se restoranu Putin sastao s s Jacquesom Chiracom i Georgeom W. Bushom mlađim, a Prigožin je tijekom sastanaka šefova država igrao ulogu konobara.

U travnju 2023. godine Prigožin je u jednom intervjuu otkrio da su glasine o njegovom poznanstvu s predsjednikom Putinom “vrlo, vrlo pretjerane”. Tada je dodao da je čelnika Rusije upoznao tek kad je ovaj postao predsjednik države.

Istovremeno, Prigožin je priznao da je Putin možda posjećivao njegove restorane dok je bio zamjenik gradonačelnika. No, istraživački novinar Andrej Zakharov primijetio je da su se, prema jednoj od verzija koje su ranije iznesene, Putin i Prigožin upoznali početkom 90-ih “preko kasina”. Neki izvori su naveli da je Prigožin u to vrijeme radio za vlasnika kasina Mihaila Mirilašvilija, a Putin je tada bio odgovoran za licenciranje kasina.

No, izvori istraživačkog novinara Zakharova su zanijekali to. Ipak, ovaj novinar navodi da je u posljednjem medijskom istupu, kada je rekao da se znaju od 90-ih godina, Putin stvorio problem. “Ili je samo pogriješio, a to se događa starijim ljudima.”

