Vojni stručnjak: “Šansa da je Prigožin izveo lukavi plan je 10 posto, ali…”

Ruske vlasti su objavile da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin bio jedan od putnika u avionu koji se srušio u srijedu. Također je objavljeno da nitko od 10 putnika nije preživio ovu nesreću.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sućut obiteljima poginulih te je poručio da treba pričekati rezultate službene istrage pada zrakoplova.

Istražuju se okolnosti pada Wagnerovog aviona, oglasili se Putin i Lavrov

Ova je nesreća probudila brojne teorije – od one da je Putin naredio rušenje zrakoplova i smaknuće Prigožina do one da šef Wagnera uopće nije bio u zrakoplovu.

Vojni stručnjak Justin Crump za SkyNews je komentirao postoji li šansa da Prigožin doista nije bio u tom avionu.

“Postoji 10 posto šanse da je Prigožin ovdje izveo briljantni lukavi plan, ali čini se prilično nerazumnim da Rusi ne znaju tko je ušao u tu letjelicu”, rekao je Crump.

Dodao je da bi Rusi, s obzirom na to koliko su nadzirali grupu Wagner, vjerojatno znali je li ušao u avion ili ne.

Crump je također naveo da je Prigožin puno putovao te da je “možda osjećao određeni stupanj sigurnosti”.

