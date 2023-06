“Izbori će biti takvi da će Amerikanci odlučivati je li Trump kriv ili nije”

Podijeli :

Ed JONES / AFP

Dopisnik Telegrama i analitičar iz New Yorka Đivo Đurović bio je gost Newsrooma.

“Ovo je najozbiljnija optužnica Donalda Trumpa otkad je ušao u politiku, optužnica je nevjerojatno čvrsta u svojim materijalnim dokazima – kutijama sa stotinama dokumenata iz Bijele kuće koje je odbijao vratiti. On je uporno godinu i pol dana odbijao vratiti tajne dokumente i pokušao je opstruirati pravni postupak”, rekao je Đivo Đurović.

Navodi da je činjenica da je on i svog osobnog sobara tražio da sakrije te kutije te je i vlastitim odvjetnicama rekao da lažno svjedoče, a to pokazuje namjeru da zadrži te dokumente i to ju suštini lako dokazivo.

“U drugom koraku to znači da Donald Trump može ići u zatvor. Ako slučaj bude još otvoren i presuda ne bude donesena do trenutka dok on bude izabran za predsjednika, on može natjerati svog ministra pravosuđa da povuče tu optužnicu. To bi bio Trump protiv Donalda Trumpa. Manje je izgledno da će pobijediti na izborima nego da će biti osuđen”, rekao je pa je dodao: “Vrlo je vjerojatno da slučaj neće biti zaključen do izbora jer se radi o osjetljivim dokumentima. Trump ima mogućnost otezanja i to je već specijalizirao i s obzirom na američki sustav sudovanja, to će uzeti neko vrijeme. Presuda će vrlo vjerojatno biti nakon izbora. Izbori će biti takvi da će Amerikanci odlučivati je li kriv ili nije”.

Đurović kaže da nema sumnje da ova optužnica pomaže Trumpu unutar republikanske stranke.

“Njegovi protukandiati se nalaze u nezgodnoj poziciji jer znaju da im treba Trumpovo biračko tijelo. Protukandidat Donaldu Trumpu Ron DeSantis nije netko koga bi se Biden bojao. Demokrati ne bi imali ništa protiv da im Trump bude opet protukandidat. Trumpu u najboljem slučaju prijeti između 6 i 10 godina zatvora. Predstava je tek počela. Znamo da je Trumpa trebalo loviti posvuda da ga isbrifiraju, bio je skroz nezainteresirano. Zašto je odjednom kad je prestao biti predsjednik sa sobom odnio stotine tajnih dokumenata? Trump nije bio vojna osoba da bi ga to zanimalo, ali tužitelj upravo zato nije ulazio u ovoj optužnici u to”.

Đurović zaključuje da je cijela priča s dokumentima ostala nedotaknuta jer bi tužitelj ušao u područje špekulacije.

“Jedna od stvari koja je najveći uspjeh tužitelja su probijene bilješke Trumpovih odvjetnika. Trump će naći odvjetnike, on na ovome zarađuje”, zaključio je.

