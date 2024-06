Izrael prihvatio Bidenov plan o primirju u Gazi. Evo detalja

Podijeli :

REUTERS/ Ronen Zvulun/File Photo

Savjetnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua potvrdio je u nedjelju da je Izrael prihvatio okvirni sporazum o okončanju rata u Gazi koji sada predlaže američki predsjednik Joe Biden, iako je rekao da je manjkav i da se na njemu treba puno raditi.

U intervjuu s britanskim Sunday Timesom, Ophir Falk, glavni Netanyahuov savjetnik za vanjsku politiku, rekao je da je Bidenov prijedlog “sporazum na koji smo pristali – nije dobar sporazum, no jako nam je stalo da se taoci puste, svi.”

“Puno je detalja na kojima se treba raditi”, rekao je, dodavši da se uvjeti Izraela, uključujući “puštanje taoca i uništenje Hamasa kao genocidne terorističke organizacije” nisu promijenili.

Netanyahu: Uvjeti Izraela za okončanje rata nisu se promijenili, moramo uništiti Hamas

Biden, čiju je čvrstu podršku izraelskoj ofenzivi ustupila otvorena osuda operacije koja za posljedicu ima veliki broj civilnih žrtava, u petak je iznio svoj plan u tri faze koji je predao Netanyahuovoj vladi u svrhu okončanja rata.

Prva faza plana zahtijeva primirje i povratak dijela taoca koje drži Hamas, nakon čega će u drugoj fazi strane pregovarati o trajnom prekidu neprijateljstava i tada će preostali taoci biti pušteni, rekao je Biden.

Biden je već zagovarao nekoliko prijedloga o prekidu vatre proteklih mjeseci, svaki sa sličnim okvirima kao i prijedlog koji je iznio u petak, no svi su propali. U veljači je rekao da se Izrael složio zaustaviti operacije do Ramazana, muslimanskog svetog mjeseca koji počeo 10. ožujka, no takvo primirje nikad nije realizirano.

Jedna od spornih točaka je inzistiranje Izraela da će raspravljati o privremenim primirjima sve dok se Hamas ne uništi. Hamas, koji ne pokazuje znakove odstupanja, kaže da će osloboditi taoce samo ukoliko dođe do trajnog okončanja rata.

U svome govoru, Biden je rekao da njegov posljednji prijedlog “donosi bolji ‘dan nakon’ u Gazi bez Hamasa na vlasti”. Nije razjasnio kako bi se to trebalo postići, no naglasio je da “postoje brojni detalji o kojima se treba raspravljati kako bi se prešlo iz faze jedan u fazu dva”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Buran okršaj HDZ-a i Možemo o zaposlenima u Holdingu: “Sad će ih sto na ulicu” Stavljate li rajčicu i krastavac zajedno u salatu: Evo kako to djeluje na vaš organizam