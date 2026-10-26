Jordan napao jug Sirije

Aris MESSINIS / AFP / Ilustracija

Jordan je objavio da su njegove zračne snage napale lokacije u južnoj Siriji koje smatraju skrovištima militanata, utvrdivši da su napadači odgovorni za prošlotjedni smrtonosni napad na crkvu povezani s "terorističkim skupinama" koje tamo djeluju.

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Sirijske vlasti još nisu komentirale događaj, a nije jasno ni jesu li napadi izvedeni u koordinaciji s Damaskom.

Najmanje je sedam osoba ubijeno, a 10 drugih ozlijeđeno prošlog petka nakon što su napadači otvorili vatru na sprovodu u kršćanskoj crkvi u jordanskoj pokrajini Karaku, prema državnoj televiziji.

U izvješću televizije navodi se da su dvojica napadača izašla iz vozila te otvorila vatru u crkvi Hamud u Karaku.

Takvi napadi izuzetno su rijetki u Jordanu koji je relativno stabilna zemlja, no sve se češće ove godine suočava s iranskim napadima otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele rat protiv Irana u veljači.

Kršćani čine manjinu u Jordanu u kojem se nalazi nekoliko biblijskih mjesta koja privlače kršćanske hodočasnike iz svih dijelova svijeta.