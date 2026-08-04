al-aksa
Jordan upozorava na "neposrednu prijetnju" za važno muslimansko vjersko mjesto: "Jeruzalem je bure baruta"
Jordan je sazvao hitan sastanak ministara vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja zbog, kako navodi, "neposredne prijetnje" izraelskog preuzimanja kontrole nad kompleksom džamije Al-Aksa u Jeruzalemu, trećim najsvetijim mjestom islama. U Ammanu upozoravaju da bi promjena dugogodišnjeg statusa quo mogla izazvati vjerski sukob s posljedicama za cijeli muslimanski svijet.
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Povod za sastanak su sve učestaliji ulasci izraelskih desničarskih aktivista i doseljenika u kompleks Al-Akse i Kupole na stijeni, gdje prema postojećem sporazumu molitvu mogu obavljati isključivo muslimani.
Jordan, koji je službeni skrbnik islamskih svetih mjesta u Jeruzalemu, tvrdi da se time krši višedesetljetni dogovor, piše Guardian.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je 23. srpnja više od 2.000 izraelskih desničara, predvođenih ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben Gvirom, ušlo na područje koje Židovi nazivaju Brdom hrama te ondje održalo molitve i vjerske obrede. Jordanske vlasti taj događaj nazivaju najtežim kršenjem statusa quo u modernoj povijesti.
Jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi upozorio je da bi svako jednostrano mijenjanje postojećeg režima moglo izazvati ozbiljnu regionalnu krizu.
"Jeruzalem je bure baruta. Nastavljamo upozoravati međunarodnu zajednicu na opasnost i poduzimamo sve pravne i diplomatske korake kako bismo spriječili daljnju eskalaciju", poručio je.
Amman istodobno izražava zabrinutost zbog mogućeg pogoršanja situacije na okupiranoj Zapadnoj obali.
Jordan strahuje da bi Izrael, uoči parlamentarnih izbora, mogao pojačati pritisak na Palestince ili čak pokušati njihovo masovno raseljavanje prema Jordanu, što vlasti smatraju "crvenom linijom".
Dodatno opterećenje u odnosima dviju zemalja predstavljaju i sporovi oko opskrbe vodom. Jordan tvrdi da je Izrael smanjio isporuke vode nakon kritika koje je Amman uputio zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi, što je dodatno povećalo napetosti između dviju susjednih država.
Sve veće neslaganje s izraelskom politikom potaknulo je i jačanje protivljenja normalizaciji odnosa unutar Jordana, gdje dio političara i javnosti traži odlučniji odgovor na događaje u Jeruzalemu i na palestinskim područjima.
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