Jordan upozorava na "neposrednu prijetnju" za važno muslimansko vjersko mjesto: "Jeruzalem je bure baruta"

Napetosti su dodatno porasle nakon što je 23. srpnja više od 2.000 izraelskih desničara, predvođenih ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben Gvirom, ušlo na područje koje Židovi nazivaju Brdom hrama te ondje održalo molitve i vjerske obrede. Jordanske vlasti taj događaj nazivaju najtežim kršenjem statusa quo u modernoj povijesti.