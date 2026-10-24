POŽAR U PLANINAMA
VIDEO / Kehlsteinhaus u plamenu: Vatra progutala Hitlerovo "Orlovo gnijezdo", priveden osumnjičenik
Njemačka policija izvijestila je da je privela osumnjičenika nakon što je izbio požar u povijesnom planinskom objektu poznatom kao "Orlovo gnijezdo”, koji su nacistički dužnosnici, uključujući diktatora Adolfa Hitlera, koristili kao mjesto za odmor.
Oko 200 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi borilo se u petak s vatrenom stihijom u području Berchtesgadena, u južnoj njemačkoj saveznoj državi Bavarskoj, nakon što je objekt poznat kao Kehlsteinhaus zahvatio požar, izvijestila je policija.
Prema snimkama s meteorološke kamere, požar je još uvijek bjesnio u zgradi u ranim jutarnjim satima u subotu.
Fotograf agencije AFP izvijestio je da je policija blokirala pristup cesti koja vodi prema lokaciji, dok je na samom vrhu padao snijeg.
Policija u priopćenju navodi kako istražuje je li osumnjičenik, koji je priveden u blizini mjesta događaja, povezan s izbijanjem požara. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Policija je dodala da nitko nije ozlijeđen.
Aktuelles Bild vom #Kehlsteinhaus. pic.twitter.com/uQqDtyOWHL— Dr. David Lütke (@DrLuetke) October 24, 2026
Gašenje na nadmorskoj visini od 1834 metra
Prema navodima policije, detektor dima u zgradi aktivirao je protupožarni alarm u petak oko 21:50 sati po lokalnom vremenu.
Dolazeći na mjesto događaja, vatrogasci su uočili plamen koji se visoko uzdizao u zrak. Kad su stigli, zatekli su zgradu "potpuno zahvaćenu plamenom".
Pristup lokaciji – smještenoj na nadmorskoj visini od 1834 metra – kao i samo gašenje požara, predstavljali su velik izazov, izjavila je glasnogovornica policije Lisa Maier.
"U zgradu je moguće ući jedino uz korištenje teške zaštitne opreme za disanje", objasnila je.
Objekt, izgrađen 1938. godine kao gostinska kuća za nacističke dužnosnike i njihove goste, smješten je u spektakularnom alpskom krajoliku i odvojen je od Hitlerove obližnje ljetne rezidencije, poznate kao Berghof.
Der Brand hat wohl etwa um 21:13 begonnen.#kehlstein #Berchtesgaden #eaglesnest #Kehlsteinhaus pic.twitter.com/vhSEaXusNt— icyerasor (@icyerasor) October 23, 2026
Naišli na motocklista
Kehlsteinhaus je danas u vlasništvu savezne države Bavarske, a nakon rata proglašen je povijesnim spomenikom koji podsjeća na nacističko razdoblje.
Pripadnici hitnih službi nisu zatekli nikoga unutar zgrade.
"Kriminalistička istraga je u tijeku", rekla je Maier.
Nedugo nakon izbijanja požara, "jedna sumnjiva osoba privukla je pozornost istražitelja", izvijestila je policija.
Prema pisanju njemačkog tabloida *Bild*, policajci su pri dolasku na mjesto događaja naišli na motociklista.
🚨 BREAKING: A fire engulfed the Kehlsteinhaus, known as Hitler's "Eagle's Nest," in Bavaria, Germany, on Friday night. Police have detained a suspect near the scene on suspicion of arson, with around 200 emergency personnel battling the blaze at the 1,834-meter-high site. pic.twitter.com/B5xO2zjcQS— World Conflict (@WorldConflict_X) October 24, 2026
Zgrada, koja je postala poznata zahvaljujući brojnim poslijeratnim američkim filmovima, pruža izniman pogled na slikovit planinski krajolik – što je u oštroj suprotnosti s užasima Trećeg Reicha, čije su antisemitske, rasističke i ekspanzionističke politike uzrokovale smrt milijuna ljudi i dovele do holokausta.
Izgrađen od kamena i granita, objekt je bio osmišljen tako da ostavi dojam na strane diplomate.
Zgrada je preživjela Drugi svjetski rat bez ikakvih oštećenja.
Od 1952. godine ondje posluje restoran, a izložba na samoj lokaciji prikazuje povijest zgrade.
Do lokacije turisti mogu doći isključivo autobusom.
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