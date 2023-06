Koji su Putinovi sljedeći potezi? “Ranjena zvijer može biti puno opasnija…”

Podijeli :

Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Bivši obavještajni časnik američkog korpusa marinaca Hal Kempfer analizirao je koji su mogući sljedeći potezi ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon pokušaja pobune koju je pokrenuo Jevgenije Prigožin.

Kempfer je upozorio da bi Putinova reakcija na ove događaje mogla biti opasna jer će ruski lider vjerojatno težiti tome da se očaja na vlasti.

Stručnjaci i analitičari su Prigožinove poteze opisali kao javni udar na Putinov autoritet. Njegov pokušaj državnog udara prvi je put da je Putin javno izazvan zbog neuspjeha ruske vojske u Ukrajini, piše Newsweek.

Vojni analitičar: Ovo su znakovi da je Prigožinova pobuna inscenirana Zašto je Prigožin odustao od puča? Isplivali novi jezivi detalji

Iako je pobuna okončana iznenadnim sporazumom po kojem će Prigožin otići u Bjelurusiju, a Wagnerovci će potpisati ugovor s Oružanim snagama Rusije, mnogi vjeruju da su ovi događaji pokazali krhkost ruske vojne kontrole i naglasile tenzije između vojnog vodstva i privatne vojske.

“Zauzeo je nekoliko velikih gradova – Rostov na Donu koji je vojni stožer južne regije, a to nije beznačajno mjesto. To je njihov glavni vojni stožer za operacije u Ukrajini”, rekao je Kempfer o Prigožinu.

Neki su očekivali da će Putin reagirati bijesno te da će doći do ispada, no on se umjeto toga nagodio s Prigožinom. No, prema Kempferu i nekim drugim stručnjacima, opasnost još nije prošla jer oni vjeruju da bi tek mogla uslijediti nasilna reakcija.

“Pod pretpostavkom da se vrati u Moskvu, osjetit će ogromnu potrebu da ponovno uspostavi autoritet, da ponovno uspostavi barem dojam da ima kontrolu, a to bi moglo biti vrlo opasno”, rekao je Kempfer. “Ranjena životinja može biti mnogo opasnija. Možda će osjetiti potrebu za kompenzacijom.”

Još nije jasno je li Putin u Moskvi ili je napustio prijestolnicu. Kada je Wagner krenuo prema Moskvi, procurili su navodi da je Putin napustio Kremlj, a njegov je zrakoplov primijećen na radaru kako leti sjeverozapadno u subotu. No, glasnogovornik Kremlja Dmtrij Peskov poručio je da je Putin i dalje u Kremlju.

Žešću reakciju Putina očekuje i Tracy Walder, bivša specijalna agentica CIA-e i FBI-a koja je postala analitičarka nacionalne sigurnosti. “Zabrinuta sam da će Putin postati nasilniji, agresivniji i vladati još željeznijom šakom nego ranije.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pitali smo turiste je li Hrvatska skupa, pogledajte što kažu Želite li izgubiti kilograme i ubrzati metabolizam, ujutro popijte ovaj napitak