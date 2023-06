Vojni analitičar: Ovo su znakovi da je Prigožinova pobuna inscenirana

Podijeli :

Marinko Ogorec, vojni analitičar gostovao je u Novom danu u kojem je analizirao propalu pobunu koju je Jevgenij Prigožin pokrenuo. Pojavili su se navodi da je cijeli pokušaj pobune bio isplaniran i insceniran, a Ogorec je naveo neke znakove koji ukazuju na to.

“Vidljivo je po masu parametara da je ovo bila scenografija, predstava, samo se treba znati za koga i tko ju je režirao. Prvo se mislilo da je u režiji Putina, ali po svemu sudeći, u pitanju je neka treća silnica koja se možda javlja kao nevidljivi centar moći”, kazao je Ogorec.

Naveo je koji su pokaztelji da je cijela pobuna bila inscenirana. “Ako su ove snimke koje gledamo autentične, vidimo da su Wagnerovci tenkove postavili na vučna vozila i tako ih transportirali prema Moskvi. To u borbenim situacijama nije moguće. To se radi kada imate potpuno priajteljsku čistu i sigurnu komunikaciju pa možete bez problema transportirati tenk jer kad je na vučnim vozilima, on je borbeno neupotrebljiv i laka meta. Wagnerovci to znaju, oni su prekaljeni borci.”

“To je jedan od detalja po kojem se vidi da je ovo napravila struktura koja je znala da neće naići na ozbiljniji otpor. Ona detonacija ispred kolone – kolona je zastala, došlo je do detonacije na pristojnom rastojanju i onda je kolona nastavila, kao da je netko radio film”, dodao je Ogorec.

Ukazao je na još jednu neobičnu situaciju. “I na kraju, dođu pred Moskvu, na 200 km, i odjedanput odlučuju da prestaje pobuna.”

Uloga Lukašenka

Ogorec je naveo da je došlo do nekih borbenih kontakat, pri čemu su, prema izvještajima, zabilježene žrtve i srušeni vojni helikopteri. “Vjerojatni se to dogodilo izvan kontrola onih koji su to postavili kao scenografiju. Što se time htjelo postići? Vjerojatno se time htjelo uzdrmati Putinov režim ili vojni vrh.”

Osvrnuo se i na ulogu bjeloruskom predsjednika Aleksandra Lukašenka koji je odigrao važnu ulogu u gušenju pobune.

“Lukašenko to ne bi napravio sam bez odobrenja Putina, mislim da je Putin tražio da se Lukašenko stavi ulogu medijatora da bi on izbjegao pregovaranje s Prigožina, to bi za Putina bilo puno veće poniženje. Putin nije smio sebe staviti u situaciju da pregovara s pobunjenikom, pogotovo ne nakon one retorike”, kazao je Ogorec.

Smatra da će ovaj incident dugoročno utjecati na rat u Ukrajini te da će dodatno narušiti ionako slab moral ruskih vojnika. Navodi da je ovo dosta uzdrmalo i ruski politički i vojni vrh. Osvrnuo se i na ulogu Wagnerovaca u ukrajinskom ratu.

“Wagner je bio zamišljen kao potrošni materijal. Uglavnom se radi o kriminalcima i to kriminalcima najgore vrste. Oni su gurnuti da bi na neki način izgorjeli u borbi. Wagner ima značajnu ulogu na prostoru Afrike. Hoće li ih ponovno koristiti u ukrajinskom ratu, vjerojatno da”, kazao je Ogorec, navodeći da se još ne zna tko bi mogao zamijeniti Prigožina na čelu grupe Wagnera.

