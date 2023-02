Kremlj se pravda: Spominjanje ta dva imena u ruskim medijima nije zabranjeno

Podijeli :

Izvor: Yuri KADOBNOV / AFP / ilustarcija

Kremlj je u četvrtak opovrgao informaciju po kojoj je državnim medijima dao službenu uputu o tomu da prestanu spominjati plaćeničku skupinu Wagner ili njezina osnivača Evgenija Prigožina, nakon što se na internetskim stranicama pojavio dokument s takvim smjernicama, koji je, kako se čini, procurio.

Na Reutersov zahtjev da komentira tu informaciju iz Kremlja su odgovorili: “Kremlj nije izdao nikakve upute ni preporuke za medije. O Prigožinu i Wagneru kruži puno mitova i lažnih informacija.”

Prigožinove (61) izjave posljednjih su mjeseci zauzele naslovnice u medijima, pošto je nakon višegodišnjeg negiranja otkrio da je upravo on utemeljio privatnu vojnu skupinu koja je aktivna u Ukrajini, Africi i na Bliskom istoku.

Njegove su snage predvodile napade u istočnoj Ukrajini u sklopu onoga što Moskva naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom”.

Prigožin je javno kritizirao ministarstvo obrane zbog taktike i usred naznaka da službeni Kremlj pokušava obuzdati njegov pretjerani politički utjecaj.

U subotu je kanal Siva zona povezan s Wagnerom putem društvenih mreža objavio nešto što je izgledalo kao dokument s uputama za državne medije, a izgledalo je kao da je procurio iz Kremlja.

Rusija poslala poruku SAD-u Velika zemlja EU ulaže silan novac u naoružanje, a tvrde da je to tek početak

Svima koji su primili uputu savjetuje se da prestanu spominjati Prigožina ili skupinu Wagner te se umjesto toga predlaže upotreba generičkih fraza pri opisu njegovih snaga, a neki ih državni mediji redovito koriste.

Bivši savjetnik Kremlja Sergej Markov Reutersu je rekao kako je od njega zatraženo da ne promovira plaćeničkog vođu.

“Oni su mi poručili sljedeće: ‘mi vam to ne zabranjujemo, no bolje je da to ne radite'”, rekao je Markov ne želeći otkriti tko su “oni”.

Prigožin je prošli tjedan rekao da mu je oduzeto pravo novačenja osuđenika iz zatvora, koji su ključni za njegov novonastali utjecaj, zahvaljujući kojem su njegove snage ostvarile male, ali značajne uspjehe u Ukrajini.

Prigožin je u srijedu kazao da je zatvorski sustav regrutiranja dobro funkcionirao i da će se broj Wagnerovih jedinica odsad neizbježno smanjivati, a njegova grupa neće moći ostvariti sve što je željela.

Markov je kazao kako vjeruje da je predsjednik Putin Prigožinu na sastanku održanom u Sankt Peterburgu 14. siječnja savjetovao da prestane javno kritizirati vojni vrh.

Od tada je Prigožin ublažio kritike te zasad izbjegava osobne napade, no i dalje se se žali na ono što naziva pretjeranom vojnom birokracijom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Traže se glumci za filmove za odrasle: Iskustvo nije potrebno, ali uvjet postoji Trut otkrio zašto naši spasioci napuštaju Tursku