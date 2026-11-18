Kulbergs, koji je na dužnosti od svibnja, doveo je svoju stranku do rekordnog rezultata na izborima 3. listopada, osvojivši 41 od 100 zastupničkih mjesta u parlamentu. Zajedno s koalicijskim partnerom, vlada ima tijesnu većinu od 51 mandata, što znači da bi mogla ovisiti o potpori drugih stranaka ako oslabi koalicijska disciplina.