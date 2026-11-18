DESNI CENTAR
Latvija dobila novu vladu: Obećala prekid gospodarskih veza s Rusijom
Latvijski parlament u utorak je potvrdio novu vladu, otprilike šest tjedana nakon općih izbora, čime je izglasano povjerenje koaliciji desnog centra na čelu s dosadašnjim premijerom Andrisom Kulbergsom.
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Nakon višesatne rasprave, za dvostranačku koaliciju koju čine Kulbergsov savez desnog centra Ujedinjena lista i nacionalno-konzervativni Nacionalni savez glasalo je 57 zastupnika. Protiv koalicije glasala su 34 zastupnika.
Prema koalicijskom sporazumu, partneri se obvezuju nastaviti pružati vojnu, političku i gospodarsku potporu Ukrajini u obrani od Rusije sve do pobjede. Također im je cilj promicati pristupanje Ukrajine Europskoj uniji i NATO-u te prekinuti gospodarske veze Latvije s Rusijom i Bjelorusijom.
Kulbergs, koji je na dužnosti od svibnja, doveo je svoju stranku do rekordnog rezultata na izborima 3. listopada, osvojivši 41 od 100 zastupničkih mjesta u parlamentu. Zajedno s koalicijskim partnerom, vlada ima tijesnu većinu od 51 mandata, što znači da bi mogla ovisiti o potpori drugih stranaka ako oslabi koalicijska disciplina.
Novu vladu čine i političari i neovisni stručnjaci, a Kulbergs i nekoliko ministara iz prethodne vlade zadržavaju svoje položaje.
Bivši vojni pukovnik Raivis Melnis ostaje ministar obrane. Karijerni diplomat Girts Jaunzems preuzima dužnost ministra vanjskih poslova, dok će ekonomist Karlis Purgailis postati ministar financija. Posljednja dvojica su među osam novih lica u vladi.
Ministrica socijalne skrbi Ilze Indriksone jedina je žena među 14 članova u vladi.
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