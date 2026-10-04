Ujedinjena lista trijumfirala u Latviji: Kulbergs nastavlja snažnu potporu Ukrajini

Iako su proruske stranke povećale svoju zastupljenost, Kits je istaknuo da su one i dalje na marginama te da je malo vjerojatno da će utjecati na vladinu politiku. Latvijska ruska manjina podijeljena je između onih koji se protive ratu Moskve u Ukrajini i onih koji izražavaju nezadovoljstvo domaćim politikama usmjerenima na ograničavanje njihova utjecaja na javni život, što mnogi od njih smatraju diskriminatornim.