ZAUSTAVLJENE PRORUSKE SNAGE
Ujedinjena lista trijumfirala u Latviji: Kulbergs nastavlja snažnu potporu Ukrajini
Očekuje se da će latvijski premijer Andris Kulbergs zadržati vlast i sastaviti proukrajinsku koaliciju nakon što je njegova centristička stranka Ujedinjena lista ostvarila najveću pobjedu na parlamentarnim izborima otkako je Latvija stekla neovisnost 1991. godine.
Nakon prebrojanih 97 posto glasova na subotnjim izborima u toj zemlji članici NATO-a i Europske unije koja graniči s Rusijom, Ujedinjena lista osvojila je 35,3 glasova, čime je osvojila 42 mjesta u parlamentu koji broji 100 zastupnika.
Andris Kulbergs (47), poslovni čovjek i amaterski vozač relija, došao je na vlast u svibnju nakon raspada prethodne koalicije zbog neuspješnog rješavanja incidenata s ukrajinskim dronovima koji su neopaženo ušli u latvijski zračni prostor.
"Ljudi očekuju rezultate"
Latvijsko gospodarstvo već više od desetljeća zaostaje za onima u susjedstvu, a Kulbergs je obećao poboljšati upravljanje, smanjiti birokraciju i srezati javnu potrošnju, govori politolog Roberts Kits.
"Kulbergs je igrao na kartu čovjeka koji stvari rješava i uvjerio birače da je sposoban raditi drugačije te unijeti svježu energiju", rekao je.
"To znači da je odgovornost golema. Ljudi očekuju rezultate, no ostaje pitanje ima li i dovoljno sposoban tim da to ostvari."
Kits kaže da se čini da Ujedinjena lista može osigurati većinu u parlamentu zajedno s nacionalističkom Nacionalnom alijansom ili s liberalnim Progresivcima.
Nastavak čvrstog stava prema Rusiji
Kulbergs je obećao nastavak potpore Ukrajini i zadržavanje čvrstog stava prema Moskvi.
"Svaka nas gospodarska veza s Rusijom slabi. Da, to može donijeti dodatni novac, ali riječ je o slabosti koju bi Rusija jednom mogla iskoristiti", rekao je novinarima u sjedištu svoje stranke u izbornoj noći, dok su pristaše slavile veliku pobjedu.
"Rezultat je izvanredan. Nisam očekivao ovakav ishod", rekao je Kulbergs. Izlaznost birača iznosila je 51,8 posto, što je pad u odnosu na 59,4 posto 2022. godine.
Iza Ujedinjene liste našla se populistička stranka Latvija na prvom mjestu s 13,1 posto glasova. Uoči izbora, ta je stranka nastojala pridobiti brojnu etničku rusku manjinu u zemlji. Reagirajući na rezultate izlaznih anketa, Kulbergs je izrazio nadu da će ostati premijer, no naglasio je da ne želi vladati u koaliciji s tom strankom koja zagovara politiku u stilu američkog pokreta MAGA.
Treće mjesto zauzela je proruska stranka Suverena snaga s 11,7 posto glasova, a slijedi je Nacionalni savez, koji zagovara beskompromisan stav prema Kremlju i osvojio je 8,9 posto glasova.
Proruske stranke i dalje na marginama, iako rastu
Tijekom kampanje Kulbergs je obećao jačanje latvijskih kapaciteta za obranu od bespilotnih letjelica te zadržavanje izdvajanja za obranu na razini od 5 posto bruto domaćeg proizvoda, što je jedna od najviših stopa unutar NATO-a.
Njegovi suparnici naklonjeni Kremlju tvrde da bi Latvija trebala obustaviti svaku pomoć Ukrajini i radije se usredotočiti na rješavanje problema povezanih s troškovima života, posebice među rusofonom manjinom u zemlji.
Iako su proruske stranke povećale svoju zastupljenost, Kits je istaknuo da su one i dalje na marginama te da je malo vjerojatno da će utjecati na vladinu politiku. Latvijska ruska manjina podijeljena je između onih koji se protive ratu Moskve u Ukrajini i onih koji izražavaju nezadovoljstvo domaćim politikama usmjerenima na ograničavanje njihova utjecaja na javni život, što mnogi od njih smatraju diskriminatornim.
Latvija broji 1,9 milijuna stanovnika, a smještena je između Baltičkog mora na zapadu te Rusije i Bjelorusije na istoku. Na sjeveru i jugu graniči s Estonijom i Litvom, koje su obje također u EU-u i NATO-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare