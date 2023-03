LGBTIQ aktivisti optužuju Dodika za poticanje na mržnju i nasilje

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Aktivisti koji se zalažu za prava seksualnih manjina u BiH najavili su u ponedjeljak kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivikovića zbog javnog poticanja na mržnju i nasilje protiv LGBTIQ osoba.

Najava podnošenja kaznenih prijava uslijedila je nakon što je skupina od tridesetak huligana u subotu u Banjoj Luci fizički napala petnaestak aktivista nevladinih udruga koje se bave zaštitom prava pripadnika LGBTIQ populacije.

“Ovo je zločin iz mržnje nad LGBTIQ osobama i on kao takav mora biti kvalificiran”, kazala je na konferenciji za novinstvo u Sarajevu Lejla Huremović, članica upravnog odbora organizacije “Bh. povorka ponosa”.

Istaknula je kako je napadu huligana prethodilo stvaranje agresivnog ozračja koje su svojim izjavama neposredno potaknuli Dodik i Stanivuković nakon što su LGBTIQ aktivisti najavili kako u Banjoj Luci planiraju zatvoreni skup s projekcijom filma i diskusijom o ljudskim pravima.

Dodik je otvoreno pozvao policiju da takvo okupljanje zabrani, a Stanivuković je kazao kako je ono protivno patrijarhalnim vrijednostima koje njeguju u Banjoj Luci.

Nakon subotnjeg napada i Dodik i Stanivuković kazali su kako se ne osjećaju odgovornim za incidente, a LGBTIQ aktivistima su poručili kako nisu trebali ni dolaziti.

Huremović je u ponedjeljak kazala kako su od trenutka kada su najavili skup u Banjoj Luci organizatori dobili na stotine prijetnji smrću. Sve je to prijavljeno policiji Republike Srpske koja do sada nije reagirala, a u subotu je odbila zaštititi napadnute aktiviste.

“Napad se dogodio pred policijom, oni su to vidjeli, no reagirali su tek nakon napada”, kazao je aktivist Mirza Halilčević ističući kako je sve to nedvojbeno bio zločin iz mržnje počinjen na temelju seksualne orijentacije.

Pojasnio je kako su aktivisti koji su u subotu napadnuti u Banjoj Luci evakuirani tek nakon pet sati i to uz pomoć državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ravnateljstva za koordinaciju policijskih tijela, pri čemu je sve to ličilo na vojnu operaciju što, kako je istaknuo, dovoljno govori kakvo je bilo stanje.

“Apsolutno sve upućuje da su to kaznena djela počinjena iz mržnje”, kazao je banjolučki odvjetnik Aleksandar Jokić najavivši odlučnu pravnu borbu kako bi se nasilje u Banjoj Luci adekvatno kvalificiralo, a počinitelji kaznili.

